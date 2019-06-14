Профилактика и лечение простудных заболеваний с помощью трав

Среди вирусов, которые как правило дают о себе знать осенью и потом держат нас в напряжении всю зиму, есть не только грипп, но и множество иных, которые так же неприятны для каждого из нас. Однако как лечить инфекцию, так и осуществлять профилактику можно не только привычными для нас средствами, но и с помощью трав, что является также действенным методом, который притом проверен годами.



10 самых бесполезных средств от гриппа / Новости от 08.10.2018 18:10

Что касается гриппа, то многим из нас известно, что основа лечения этого вируса - растения, вызывающие потоотделение. Как известно, с потом выходят токсины и яды, и процесс потоотделения является также признаком действия противовоспалительных средств. Такого действия можно добиться не приемом аспирина, а использованием трав. Если говорить непосредственно о тех травах, которыми можно заменить противовоспалительные таблетки, то они, несомненно, мягче, нежели лекарства, и не способны вызвать ни таких побочных эффектов, ни дальнейших проблем со здоровьем, которые порой возникают при длительном приеме таблеток. Более того, лекарства могут вызвать и тяжелую аллергию.

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Противовоспалительные растения содержат салицилаты. Прием трав, в отличие от таблеток того же свойства, совершенно безопасен и в большой степени эффективен. Наиболее известные и доступные растения, обладающие таким свойством, - это малиновый лист и липовый цвет. Также к этой группе относится кора ивы, цветы бузины, цветы лабазника вязолистного, корень сабельника болотного и др.

Отвары из перечисленных ингредиентов готовятся легко, а принимать их можно при простуде часто, но небольшими дозами. Допускается дополнить отвары медом - в случае, если температура тела уже не поднимается, а также отсутствует аллергия. Употребление меда при простуде - вопрос спорный, поэтому лучше не рисковать, по крайней мере на первых порах болезни.

В случае, если грипп или простуда дополнился кашлем, стоит принимать иные травы. Подходящие для этого травы обладают обволакивающим свойством. К ним относится корень алтея лекарственного, просвирняка лесного, дягиля лекарственного, слоевище цетрарии исландской, корень солодки. Эти растения в отваре помогают успокоить слизистую трахеи и бронхов, они как бы образовывают на этой поверхности пленку, которая защищает. Можно дополнить список корневищем и корнями синюхи голубой.

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В самом начале заболевания стоит избежать употребления шалфея и иных трав, чье действие сходно с действием шалфея. Причина этого следующая: шалфей сушит слизистую верхних дыхательных путей, которая в этот период и так суха и воспалена. Это может усугубить кашель.

Когда грипп перешел в бронхит, в отвар можно добавить отхаркивающие травы: чабрец ползучий, багульник болотный, иссоп, мать-и-мачеха, череда трехраздельная и др.

Все слышали о том, что при гриппе необходимо обильное питье. Особенно хороши морсы из клюквы и брусники, лимонная вода и т.п. Эти напитки дают организму необходимый витамин C, который как укрепляет капиллярную стенку, так и помогает в устранении интоксикации. Однако помимо клюквы, брусники и лимона, существует множество растений, способных дать организму необходимое. К ним относится шиповник (плоды), рябина (плоды), трава череды трехраздельной, черная смородина (как лист, так и плоды), ягоды ежевики.

Что касается профилактики заболевания, то стоит обратить внимание на травы, которые являются иммуномодуляторами и адаптогенами. К ним относится женьшень, элеутерококк колючий и другие. Принимаются эти растения в виде спиртовой настойки корней до еды. Непосредственно противовирусным действием обладает копеечник сибирский, который можно принимать как в виде настойки, так и в виде порошка корня.

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Фото превью: Кладовая трав