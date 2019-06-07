Какие травы можно использовать для здоровья волос

Красота волос в первую очередь зависит от их здоровья. Современный темп жизни, стресс, отсутствие времени, экологическая обстановка, — все это сказывается на внешнем виде, и на волосах в том числе. Однако в народной медицине есть множество трав, которые используют в том или ином виде для того, чтобы улучшить состояние волос.



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С давних пор в качестве лекарственного средства применяется аир болотный. Используют непосредственно корневища. Их нужно выкапывать осенью, после того, как вода спадает. Корневища выкапывают, промывают и сушат несколько дней. Для того, чтобы правильно высушить, нужно разложить их на свежем воздухе под навесом тонким слоем. Корневища сушатся разрезанными на куски величиной до двадцати сантиметров. Хранятся в течение трех лет. Из аира болотного делается лосьон для жирных волос, настой против перхоти, а также используют для улучшения роста волос.

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Алоэ известен нам своими целебными свойствами. Это удивительное растение, которое можно использовать в огромном количестве случаев! Однако что касается состояния волос, то из алоэ делается настойка для роста и маска для укрепления. Чтобы подготовить алоэ, нужно срезать листья осенью, притом именно с нижней и средней частей стебля. Сок выпаривается, после чего получается сухой остаток (сабур.)

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Алтей в народе имеет множество названий. Например, просвирняк, калачики, проскурник, грудная трава, пряничник и др. Растение является очень полезным, даже его название переводится с древнегреческого как "исцеляющий". Используются корни, которые запасают осенью. Стоит помнить, что собираются растения, возраст которых не меньше двух лет. Ни в коем случае не промывать корни водой перед сушкой — это чревато тем, что они заплесневеют. Сушка происходит в течение двух или трех дней, после чего режут на части размером до тридцати сантиметров. Хранятся корни алтея три года. Используется для создания отвара от сухой себореи и от перхоти.

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Что касается березы, то в народной медицине используются практически все части этого дерева — от почек и коры до листьев, сока и даже гриба, который произрастает на дереве (чага.) Почки собираются ранней весной или зимой; ветки вяжутся в пучки и сушатся при температуре примерно двадцать пять градусов. После того, как ветви высушены, почки обмолачиваются. Листья же запасаются в апреле или мае. Их сушат, разложив одним слоем под навесом или в помещении, которое проветривается. Сок также берут весной, соблюдая при этом большую осторожность, ведь нельзя при этом вредить дереву. Листья березы используют для создания настоя против выпадения волос, а сок — в целях создания лосьона для жирных волос.

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Также все части бузины черной обладают лекарственными свойствами. В основном используются в медицине цветы и плоды. Соцветия заготавливаются в момент цветения. Сырье сушится, после этого соцветия обмолачиваются, а цветки отделяются от ножек. Ягоды же запасают в конце лета, или даже в сентябре. Срезаются гроздья ягод и провяливаются на воздухе, разложенные в один слой. После этого ягоды сушат в сушилках и отделяют от веток и плодоножек. Главное средство, которое изготавливают из бузины черной для волос — это отвар, который используют при облысении.

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Для ухода за волосами используют и иные травы. Это василек синий, душица, известные всем зверобой, календула, крапива, липа, мята, одуванчик, подорожник, ромашка, череда.

Фото превью: Мир идей