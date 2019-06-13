Как применять душицу в питании и медицинских целях

Цветы душицы радуют глаз в период с июня по сентябрь. Это лучшее время для тех, кто занимается сбором трав для лечебных целей, или для того, чтобы сделать хороший ароматный чай с травами, ведь душица используется для заваривания уже очень давно: это растение обладает множеством полезных свойств.
Душица - растение, которое признано лекарственным. В России оно произрастает везде, кроме Крайнего Севера. Лучшие места для душицы - это солнечные лесные поляны, холмы, луга. К сожалению, на сегодняшний день численность вида в большой степени сократилась. Вследствие этого во многих регионах нашей страны заготовки ограничены.
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Во время цветения душица очень богата витамином C, дубильными веществами, эфирным маслом. Душица занимает свое место в составе аптечных сборов, используется при комбинированной терапии и самостоятельно, полезна для лечения многих болезней. В том числе душица является достаточно сильным натуральным успокоительным. Достаточно выпить чай с душицей для того, чтобы устранить тревожность, улучшить плохое настроение, справиться с бессонницей. Если употреблять душицу вместе со зверобоем или лабазником, то это способно помочь при обострении гастрита, нарушении пищеварения и повысить тонус кишечника.
Настой из душицы хорошо усиливает аппетит (достаточно принять перед едой), а также помогает пище усвоиться; осуществляет регулировку кислотности в желудке. Таким образом душица рекомендована тем, у кого понижена кислотность.
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В народной медицине принято спасаться этим растением от высокого давления, боли в горле (полоскание), ангины. В случае, если человек столкнулся с лихорадкой и жаром, душица поможет снизить температуру и может быть использована как потогонное.
Что касается наружного применения, то действие растения проявляется при наличии ран и порезов. Антисептическое свойство сочетается с кровоостанавливающим наилучшим образом. Также настой или масло душицы можно добавить в ванну: после этого кожа чувствует себя гораздо лучше и выглядит моложе, это связано с тем, что именно душица участвует в таком процессе как обновление клеток дермы.
Стоит знать, что душица противопоказана при беременности!
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Сами не подозревая, мы можем часто употреблять душицу в пищу: она популярна под названием Оригано и входит в состав многих смесей из специй для приготовления тех или иных блюд.
Мало того, что из душицы получается замечательный чай, еще ее можно добавлять во время приготовления кваса и засолки огурцов.
Чтобы чай стал еще более полезным, кроме душицы можно добавить землянику, ежевику, мяту, аронию.
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Фото превью: medvoice.ru
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