Руккола: польза и вред

Руккола — это съедобное растение, относящееся к семейству капустных и активно использующееся в кулинарии не только благодаря своему вкусу, но и самым разным полезным веществам, входящим в ее состав. Не менее часто ее используют в спортивном питании. Статья посвящена плюсам и минусам использования рукколы в своем рационе.



Салат с рукколой, помидорами и манго

Краткая характеристика рукколы.

Листья рукколы имеют характерный специфичный запах и интересную рассеченную форму. Растение достигает в высоту шестидесяти сантиметров и обладает соцветием, напоминающим длинную кисть. В пищу используются не только листья, но также семена и цветки. Последние характеризуются бледно-желтым цветом с яркими фиолетовыми прожилками. Плоды, представляющие собой стручки, в пищу не употребляются.

Применение рукколы.

Из исторических источников известно, что руккола использовалась для приготовления блюд еще в древности. Так, с помощью ее семян изготавливали приправу. Кроме кулинарии в Древней Греции рукколу использовали в качестве медицинского средства, помогающего справиться с болью.

Со временем рукколу начали использовать не только в Древней Греции, но и по всему миру. Растение считается весьма популярным в средиземноморской и итальянской кухнях. Многие выращивают рукколу на огородах, а в Греции даже дома в небольших горшочках, подобно домашним томатам или другим съедобным травам.

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Полезные свойства рукколы.

Руккола является низкокалорийным продуктом. В ста ее граммах содержится всего двадцать пять килокалорий. Именно поэтому растение активно включают в состав всевозможных диет. Несмотря на низкокалорийность, руккола является отличным источником насыщения для организма благодаря содержанию в ней большого количества клетчатки.

В листьях рукколы присутствуют многие микроэлементы, а также витамины самых разнообразных групп, в том числе витаминов групп К и Т. Семена рукколы имеют в своем составе около тридцати процентов полезных эфирных масел. Также в рукколе содержатся растительные белки и минералы. Единственный возможный недостаток рукколы — это наличие в ней довольно большого количества сахара.

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Одним из ценнейших свойств рукколы считается ее способность предотвращать развитие раковых заболеваний. Кроме того, руккола нормализует работу пищеварения, помогает бороться с гастритом и язвой желудка, кожными заболеваниями, а также укрепляет иммунную систему. Также руккола считается тонизирующим продуктом и способна бодрить не хуже кофе. Рукколу активно используют в борьбе с лишним весом, ее причисляют к жиросжигающим продуктам.

Вред рукколы.

Не рекомендуется злоупотреблять рукколой тем людям, кто страдает заболеваниями печени и почек. Кроме того, руккола способна вызывать сильнейшую аллергическую реакцию, поэтому необходимо удостовериться в отсутствии индивидуальной непереносимости.

Фото превью: plodovie.ru