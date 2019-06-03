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Автор Валентина Свобода

Обострился гастрит? Составляем здоровую и вкусную диету

Здоровье » Здоровье и профилактика print

По статистике у каждого второго жителя планеты есть гастрит в той или иной стадии. Дошло до того, что эта болезнь перестала восприниматься серьезно. Кажется, можно бесконечно кушать все, что нравится, и ничего не случится. Но это только до тех пор, пока не случится обострение. Вот тогда уже не до легкомысленных шуток!


Гастроэнтеролог: весна - период обострения гастрита / Новости от 11.04.2019 16:00

Основные принципы

Чтобы утихомирить разбушевавшийся гастрит, нужно подобрать правильную диету. Питаться нужно пять-шесть раз в день порциями по 250 граммов. Допустимо к этому объему добавить 100 миллилитров напитка или бульона. В период обострения желудок плохо реагирует на многие продукты, поэтому ваша основная задача кушать такую еду, которая сможет обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, и в то же время не будет раздражать слизистые оболочки желудка. Хорошо на период восстановления перед каждым приемом пищи выпивать полстакана теплого отвара из овса. Он мягко подготовит желудок к принятию основной пищи.

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Под запретом

В стадии обострения необходимо исключить любой алкоголь, все жареное, жирное мясо, острые специи, чипсы и другие снеки, кондитерские изделия. Кроме того, нужно убрать из еды все маринады, копчености, полуфабрикаты, консервы, газированные напитки, резко сократить количество соленого в рационе.

Зеленый свет

Рекомендуется кушать овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке. Поскольку почти все специи под запретом, предлагаем сделать такую легкую заправку для вкуса: запеките несколько долек чеснока, так из него уйдет вся жгучесть и ядреность. Возьмите пару столовых ложек нежирной сметаны, добавьте горсть грецких орешков и запеченные дольки чеснока, для пикантности отрежьте пару долек свежего огурчика. Перемелите получившуюся смесь в блендере. Им можно заправлять не только овощи, но и каши. Мясо также лучше отваривать или запекать в духовке, но перед подачей на стол его лучше нарезать мелким кубиком или перекручивать в мясорубке. Главная задача — облегчить работу желудочным сокам. На десерт можно кушать банан, сырники из нежирного творога, запеканки с сухофруктами, яблоко, запеченное с изюмом и медом.

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И так будет всю жизнь?

Если в течение двух недель следовать всем рекомендациям врачей, то постепенно воспаление слизистой пройдет. После того, как это случится, потребуется еще три недели для закрепления результата. За время такой диеты приятным бонусом станет чистая кожа лица и потеря пары килограммов. Чтобы избежать рецидивов, стоит придерживаться правильного питания на протяжении всей жизни. Можно иногда позволять себе вкусненькое из запретного списка, но важно не переедать.

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Фото превью: azbukadiet.ru

Темы диета гастрит здоровье желудочно-кишечный тракт
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Здоровье и профилактика
Обострился гастрит? Составляем здоровую и вкусную диету
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