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Автор Эльвира Ломакина

Что делать, если укусила змея?

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Пришло тепло, а значит, и время для походов в лес всей семьёй, поэтому было бы не лишним вспомнить, что делать в разных непредвиденных ситуациях: например, если кого-то во время отдыха укусила змея. Ведь каждый из нас с самого детства слышит страшные истории о том, что может произойти с человеком, если не успеть ему во время помочь.


Отсасывать или нет? Реальная первая помощь при укусе змеи

Во-первых, необходимо держаться от змеи как можно дальше. Самое минимальное расстояние — длина её тела. Ни в коем случае нельзя к ней приближаться, даже если она умерла: нередко случается, что её голова сжимает челюсти рефлекторно, хотя при этом может быть отделена от туловища.

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Во-вторых, сразу же нужно звонить в скорую медицинскую помощь. Яд может проникать в организм настолько быстро, что мы не успеем глазом моргнуть, как человек уже мёртв. Если при звонке получится описать внешний вид змеи и место укуса — ещё лучше, так доктору будет проще действовать, когда он приедет (либо дать указания, пока машина скорой помощи находится в пути). Конечно, если кто-то может доставить человека в больницу раньше, то будет полезнее попросить об этом — каждая минута на счету.

В-третьих, необходимо снять или расстегнуть всё, что может давить на тело, ведь из-за укуса может возникнуть сильный отёк. Одежду лучше расстегнуть, но не снимать, чтобы не совершать никаких дополнительных движений, иначе яд быстрее распространиться по организму. Если укус пришёлся на стопу, надо аккуратно разуться.

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В-четвёртых, место укуса следует промыть: подойдёт влажная ткань, пропитанная антисептиком, или вода с мылом. После этого можно наложить повязку, проследив за тем, чтобы она не давила на пострадавшее место.

В-пятых, необходимо следить за тем, чтобы пострадавший не нервничал — в противном случае, сердце начнёт биться сильнее, а значит, яд будет активнее распространяться по организму. Следует принять удобное положение (сидя или лёжа), постараться не двигаться и, если есть возможность, держать пострадавшее место чуть ниже уровня сердца.

В-шестых, необходимо оставить записку для врачей, с указанием точного времени укуса. Продолжать на записке фиксировать все симптомы, которые появляются, желательно указать окружность конечности ниже и выше укуса.

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Однако бывают случаи, когда змеиный укус приводит к зуду, крапивнице, покраснению кожи, к опуханию лица, горла, к затруднённому дыханию, к тошноте, к обмороку, к слепоте, к холодной и липкой коже. Всё это — признаки анафилактического шока. Увы, они могут появиться не сразу после укуса, а через некоторое время, в любом случае, необходимо сразу же вызывать скорую помощь. В случае, если пострадавший не может дышать и теряет сознание, нужно начать делать сердечно-лёгочную реанимацию. Важно помнить, что на счету каждая минута.

Поэтому, перед тем как идти в лес положите в карман хотя бы супрастин, чтобы избежать аллергической реакции на укус. Опасность от укуса в большей степени обусловлена аллергической реакцией на яд.

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Фото превью: Adm-Tavda.ru

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