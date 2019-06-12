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Автор Александра Балан-Сенчук

Синдром Ли

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Синдром Ли — это редкое генетическое заболевание, которое вызывается дегенеративными изменениями в центральной нервной системе, особенно в головном мозге, спинном мозге и зрительном нерве. Он начинает проявляться в возрасте от трех месяцев до двух лет и поэтому также называется детской некротизирующей энцефалопатией.


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В некоторых случаях синдром Ли возникает значительно позже, но это скорее исключение, чем правило. Виновником в большинстве случаев является генетический дефект митохондрий, который препятствует адекватному производству энергии, нарушая метаболизм пирувата или цепь переноса электронов, которая отвечает за дыхание митохондрий. В большинстве случаев это аутосомно-рецессивный, но он также может быть Х-сцепленным рецессивным или наследоваться от матери путем мутации в митохондриальной ДНК.

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Клинические признаки

Диагноз синдрома Ли основан на клинических признаках, подтвержденных визуальными тестами. Симптомы у более молодых пациентов включают потерю контроля над головой (ребенок больше не может держать голову) и неспособность нормально сосать. Кроме того, возможны тяжелая анорексия, многократная рвота, нестерпимый плач и судороги.

У детей старшего возраста проявления также включают изменение двигательного и интеллектуального развития (например, ребенок перестает выполнять действия, которые уже были изучены, ему трудно говорить или становится не скоординированным и неуклюжим), неспособность развиваться, тремор или спазмы мышцы, раздражительный характер и судороги. Более распространенные заболевания проявляются в виде общих слабостей скелетных мышц с потерей тонуса, наряду с эпизодами лактоацидоза, которые рассматриваются как ухудшение дыхания, а также работы сердца и почек.

Этот синдром у детей, как правило, связан с проблемами с дыханием, включая временное апноэ, одышку, гипервентиляцию и паттерн дыхания Чейна-Стокса. Также могут возникнуть дисфагия, инвалидность глазных мышц, таких как нистагм, косоглазие, паралич некоторых глазных мышц и медленные реакции зрачка. Атрофия зрительного нерва часто является причиной слепоты в этом состоянии.

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Вовлечение сердца может включать гипертрофическую кардиомиопатию или септальную гипертрофию. Со временем может также пострадать развитие периферических нервов, что ухудшает слабость мышц конечностей.

Та же картина очевидна при синдроме Ли-Х-хромосомы, но третий вариант, который встречается во взрослой жизни, называется подострой некротизирующей энцефаломиопатией. Хотя очень редко, это начинается с визуальных симптомов в течение подросткового или раннего взрослого периода жизни. Скотомы, дальтонизм и прогрессирующая слепота — лишь некоторые распространенные симптомы, связанные с атрофией зрительного нерва.

Таким образом, диагноз этого синдрома основан на следующих критериях:

  • Прогрессирующая дегенерация центральной нервной системы, включающая как мышечное, так и психическое развитие
  • Повреждение ствола мозга и базальных ганглиев
  • Высокие концентрации молочной кислоты в крови и спинномозговой жидкости

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