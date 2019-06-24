Гемохроматоз. Симптомы, диагностика, лечение

Гемохроматоз - наследственное, генетически обусловленное заболевание, проявляется нарушением обмена железа с накоплением его в тканях и органах. Избыточное накопление железа в организме может спровоцировать развитие ряда заболеваний: цирроз печени, сердечная недостаточность, сахарный диабет, артрит.

Типы

Может возникнуть как первичный, так и вторичный гемохроматоз. Первичная форма передается по наследству и, как правило, возникает из-за нарушений гепсидина. Гепсидин — это гормон, выделяемый печенью, который способствует усвоению железа. Вторичный гемохроматоз может быть вызван отложением железа в поврежденной ткани или наличием избыточного количества железа в организме из-за повторных переливаний или введения железа в таких условиях, как анемия или талассемия.

Наследственный гемохроматоз классифицируется следующим образом:

Тип 1 является наиболее распространенной формой заболевания, которая чаще всего проявляется у мужчин в возрасте от 50 до 60 лет и у женщин в возрасте 60 лет.

Тип 2 возникает в подростковом возрасте

Тип 3 развивается в период от 15 до 30 лет

Тип 4 возникает только у взрослых, дети и подростки не подвержены этому типу заболевания.

Гемохроматоз новорожденных — это аутоиммунное заболевание, при котором плод поражается внутриутробно быстро растущими уровнями железа.

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Причины и факторы риска

Мутации в нескольких генах приводят к клиническому исходу гемохроматоза, особенно к гену HFE при заболевании 1 типа, который влияет на характер всасывания железа из кишечника. Первые три типа являются аутосомно-рецессивными по наследству, в то время как четвертый имеет аутосомно-доминантный паттерн.

В большинстве случаев (90%) мутация гена не вызывает клинического заболевания. При рецессивном заболевании, если только один ген является аномальным, индивидуум переносит заболевание, но не поражается. Если оба родителя передадут одну копию гена потомству, то у ребенка будет гемохроматоз.

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Симптомы

Симптомы изначально расплывчаты. Чаще всего наблюдается слабость, усталость, боль в животе или суставах и потеря либидо. Однако иногда симптомы не проявляются вовсе. По мере прогрессирования заболевания повреждение тканей приводит к артриту, диабету, повреждению сердечной мышцы, бронзированию кожи и повреждению печени.

Факторы окружающей среды взаимодействуют с образом жизни и генетическими факторами для определения скорости прогрессирования. Окончательный результат в нелеченных случаях — сердечная недостаточность, печеночная недостаточность, недостаточность репродуктивных органов и полномасштабный диабет.

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Диагностика и лечение

Диагноз основывается на оценке признаков и симптомов с использованием анализов крови для выявления высокого уровня железа или использования скрининговых тестов у пациента с семейным анамнезом этого состояния. Другие тесты проводятся для оценки повреждения органов, таких как печень, сердце и поджелудочная железа и могут включать визуализацию с помощью МРТ, биопсии и исследования функции печени.

Лечение заключается в удалении крови из организма (флеботомия) через определенные промежутки времени, чтобы заставить организм израсходовать запасенное железо для производства большего количества крови, тем самым снижая уровень железа в организме. Удаление крови гарантирует, что железо от его распада не возвращается в кровообращение. В некоторых условиях, таких как анемия или болезнь сердца, когда удаление крови нецелесообразно, хелатную терапию проводят для связывания избытка железа с использованием связывающего (хелатообразующего) агента, который превращает комплексное железо в растворимое и приводит к его выведению с мочой или стулом.

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Фото превью: lifemed24.com