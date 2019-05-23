Питание при заболеваниях почек

Почки — это два жизненно важных органа, расположенных в брюшной полости, чуть ниже ребер. Они необходимы для многочисленных регулирующих функций, которые включают в себя:



Диагноз: здоровье. Телеканал Надежда.

Удаление жидких отходов из крови в виде мочи

Поддержание баланса веществ в крови

Выработка гормона эритропоэтина для образования эритроцитов

Регулирование кровяного давления

Правильная диета является основным компонентом хорошего самочувствия и здорового образа жизни. Научно доказано, что у тех, кто ежедневно потребляет не менее пяти порций зелени, овощей и фруктов общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака существенно снижается. Если у человека имеется заболевание почек, то его диетические потребности будут меняться с развитием болезни в зависимости от того, сколько остаточной функции почек существует среди других факторов. Людям с заболеваниями почек необходимо контролировать следующие составляющие своего рациона питания, чтобы должным образом сбалансировать уровни электролитов, минералов и жидкости в организме:

Белок

Белок необходим для поддержания тканей организма, выработки некоторых гормонов и антител. Он также принимает активное участие в необходимом молекулярном транспорте в организме. Количество белка зависит от размера тела, степени функции почек и количества белка, который может содержаться в моче человека. Попадание слишком большого количества белка может вызвать накопление в крови отходов, которые почки не могут удалить. С другой стороны, потребление белка не должно быть слишком низким, иначе это может вызвать проблемы в развитии костей и мышц.

Низкобелковая диета значительно улучшает состояние больного, к тому же её любят больные почки.Но если нарушения в их работе незначительные, низко белковую диету придерживаться необязательно. Достаточно будет одного разгрузочного дня в неделю.

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Калий

Хорошие источники калия бананы, цитрусовые, картофель, а также некоторые виды мяса и рыбы. Калий необходим для мышечной и нервной функций. Он влияет на сокращение сердечной мышцы. Калий также играет роль в метаболизме и усвоении углеводов и наращивании мышц. Низкий уровень калия (гипокалиемия) может вызывать слабость мышц, нарушение сердечного ритма и повышение артериального давления.

Людям с хроническими заболеваниями почек следует избегать или ограничивать употребление продуктов с высоким содержанием калия.

Свежие фрукты и овощи обычно богаты калием, поэтому пациентам на бескалиевой диете рекомендуется есть некоторые из них в отварном виде. При варке калий теряется.

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Кальций и фосфор

Кальций и фосфор играют ключевую роль в поддержании структуры скелета и предотвращении развития заболеваний костей, таких как остеопороз. Также кальций принимает участие в клеточной передаче сигналов, свертывании крови, мышечной деятельности (сокращении) и нервной функции, в то время как фосфор занят в процессах, включающих производство энергии и гомеостаз pH. По мере ухудшения функции почек уровень фосфора в крови повышается, что влияет на ослабление костей. В связи с этим может потребоваться ограничить потребление фосфора.

Не менее важным вопросом является и употребление соли. При любых недугах почек оно должно быть максимально ограничено, а в ряде случаев - и вовсе исключено.

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Фото превью: nhathuochaisau.vn