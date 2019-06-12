Ученые вырастят человеческого зародыша из клеток кожи

Несколько лет назад светила науки из Японии выявили умение кожных клеток "перестраиваться" в ранние клетки, которые способны стимулировать создание зародыша путем экспрессии четырех основных эмбриональных генов.



Рожденные в чашке Петри: прошлое и настоящее ЭКО

В настоящее время компания из нескольких специалистов из высшего учебного заведения в Иерусалиме выявила новое сочетание из пяти генов. Они, уже находясь в клетках кожного покрова, переделывают их в каждый из трех ранних эмбриональных видов клеток. Последние, в свою очередь, ответственны за образование зародыша, а также плацентарных и стволовых клеток, формирующихся вокруг эмбриона, например, в пуповине.

Ввиду этого, плод получается сразу в "комплекте" с важными для развития дополнениями. Подобные процессы длятся около месяца.

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Вышеуказанные ученые применили новую разработку для исследования молекулярных сил, которые способны решать, чем будет заниматься клетка. Например, они выявили, что ген "Eomes" ведет зиготу к генерированию плацентарных стволовых клеток, в тот момент, когда "Esrrb" управляет деятельностью по "перепрограммированию" стволовых клеток в ткани плода.

Светила науки установили, что сначала кожные клетки утрачивают свою похожесть, а потом постепенно превращаются в один из нескольких ранних эмбриональных типов клеток. Данные преобразования и происходят под управлением "Eomes" и "Esrrb".

Добавим, что это не первая попытка создания настоящего эмбриона. Правда ранее пытались сформировать зародыш грызуна без сперматозоидов или яйцеклеток. Однако тогда ученые применили три ранних типа клеток, позаимствованных сразу из живого и развивающегося плода. Сейчас же исследователи хотят получить эмбрион, используя только клетки кожного покрова, а значит, не нужно задействовать живого зародыша для генерации такого же, только из пробирки.

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Возможно, в ближайшем будущем у человечества появится реальная возможность создавать человеческих эмбрионов из клеток кожного покрова, не используя сперму или яйцеклетки. Данное открытие будет настоящим прорывом, ведь оно играет большую роль в моделировании отклонений эмбриона и в изучении дисфункции плаценты.

Кроме того, благодаря этому решится ряд проблем бесплодных людей путем формирования человеческих зародышей в чашке Петри. На сегодняшний день у людей этой группы шансы на то, чтобы стать родителями, очень малы. Хоть и существуют различные способы вроде ЭКО или суррогатного материнства, ранее указанное открытие позволит создавать плод из материала, который есть у каждого человека — кожи.

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Фото превью: u3d / Shutterstock.com