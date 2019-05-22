Врачи назвали основные минусы отказа от мяса

Сегодня до сих пор продолжаются споры веганов и мясоедов на тему пользы или вреда данного продукта. Вместе с этим наблюдается некая тенденция к отказу людей от мяса. Причин несколько, начиная от идеологических, вроде жалости к природе и животным, заканчивая бытовыми, вроде заботы о своем организме.



Что, если все люди откажутся от Мяса

Не беря во внимание причину перехода к вегетарианству, большинство людей недополучают питательные вещества, витамины и минералы из-за мясного воздержания. Ученые обнаружили четыре основных элемента, важность которых следует учитывать при выборе своего стиля жизни. Это витамин B12, железо, кальций и йод — даже у обычных людей зачастую наблюдается их дефицит, а у веганов и подавно.

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Витамин B12

Витамин B12 или иначе кобаламин — важный компонент для кроветворения, формирования ДНК, синтеза жирных кислот в миелине.

Данный витамин можно найти в продуктах животного происхождения, куда входит мясо, молоко и прочее. Веганам подобный вариант не подойдет. Растительными источниками витамина B12 являются определенные водоросли и растения, на которых было оказано бактериальное влияние.

Витамин также находится в некоторых грибах, ферментированных соевых бобах, в ореховом "молоке" и другом.

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Кальций

Это вещество необходимо нашему организму для развития и поддержания костной структуры скелета. Кальций также играет одну из основных ролей в правильной работе сердца, мышц и нервов. Если у человека наблюдается дефицит данного вещества, то может образоваться остеопороз или "ломкие кости".

Похвастаться большим содержанием кальция может молочка. Вегетарианцы могут черпать вышеуказанное вещество из тофу или соевого творога, орехов, семян и бобовых.

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Йод

Йод нужен для образования тироксина — гормон щитовидки, требующийся для здорового роста, регуляции скорости обменных процессов в организме и для развития ЦНС. Основное место содержания данного вещества — щитовидная железа.

Главными источниками вышеуказанного элемента являются морепродукты, молочные продукты и яйца. Вегетарианцам же можно использовать йодированную соль, хлеб, который создавался с применением предыдущего компонента, обогащенное соевое или ореховое молоко и морские водоросли.

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Железо

Железо играет главную роль в образовании гемоглобина — белка крови, который снабжает весь организм кислородом. Также этот элемент необходим для выработки энергии в мышечной ткани, для развития мозга и укрепления иммунитета.

Небольшое содержание вещества можно найти в цельнозерновых крупах, мясе, птице и рыбе. Железо из растительных "поставщиков" слабо попадает в организм, ввиду этого, чтобы помочь его усвоению рекомендуется добавить сок лимона или другие фрукты и овощи с большим содержанием витамина С.

Стоит помнить, что существуют пищевые элементы, препятствующие усвоению вышеуказанного вещества. Сюда входят:

кальций;

цинк;

ряд полифенолов;

растительные белки.

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Фото превью: Мужское здоровье