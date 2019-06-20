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Автор Ксения Семенова

Разработан новый метод лечения депрессии с помощью кала

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Ученые уже давно выявили связь между мозгом и кишечником. Доподлинно известно, что больные с психическими расстройствами обладают другим микробиомом, если проводить сравнение со здоровыми людьми. Подобные результаты выявились и у животных с психическими недугами. Что на самом деле является источником болезни — состояние мозгового вещества или кишечника? Пока ответа на этот вопрос нет, но скорее всего, влияние обоюдное.


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Группа исследователей из Медшколы Перельмана в Университете Пенсильвании проводила изучение связи между микрофлорой кишечника и депрессией у мышей. Ученые создавали стресс, используя проверенные поведенческие инструменты, например, тест принудительного плавания или социального поражения.

Известный факт, что грызуны, которые демонстрируют пассивный ответ в процессе тестирования, более склонны к влиянию стресса. Они показывают сильную тревогу и депрессивное поведение. В этот же момент крысы, которые активно борются с появившимися проблемами, оказались гораздо устойчивее к воздействию стресса. Беря за основу полученные данные, ученые разделили животных на две группы: "уязвимые" и "устойчивые".

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Следующим шагом исследователи изучили фекальные микробиомы "уязвимых" грызунов, "устойчивых" и представителей контрольной группы, которые не подвергались стрессу. Выяснилось, что у "уязвимых" крыс повышенный уровень некоторых бактерий, например, Clostridia.

Далее, ученые провели процедуру по пересадке кала от трех донорских групп — "уязвимых", "устойчивых" и контрольных грызунов без стресса наивным животным — особям, которые не прочувствовали на себе стрессовую ситуацию.

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По результатам исследования стало известно, что разные микробиомы влияли отлично друг от друга на поведение грызунов. Большая часть крыс, которых наделили трансплантатами от уязвимых животных, показали симптомы депрессии, в то время как грызуны снабженные трансплантатами от устойчивых особей остались совершенно спокойными, без намека на стресс.

Проведенные опыты дали основу полагать, что иммуномодулирующие способности кишечных "жителей" могут спровоцировать воспаление мозгового вещества.

Специалисты уже продумывают возможные методы лечения, беря за основу пересадку кала. На сегодняшний день основной их задачей является изучение плюсов поведенческих эффектов, спровоцированных определенными бактериями. Стоит добавить, что такого рода лечение могло бы стать безопасной альтернативой антидепрессантам.

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Фото превью: med.vesti.ru 

Темы ученые лечение депрессии трансплантация фекальной микробиоты
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Разработан новый метод лечения депрессии с помощью кала
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