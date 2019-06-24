Ученые обнаружили препятствие, которое сдерживает развитие онкологии

Группа ученых из Швейцарского федерального технологического института ведет активную рабочую деятельность на тему уничтожения раковых клеток при помощи механизма апоптоза или программируемой клеточной смерти. На сегодняшний день уже проведены опыты на грызунах. В будущем ученые преследуют следующую цель — испытания на людях.



Онкология: новые подходы к лечению/ лечение онкологии

Итоги их работы продемонстрировали, что белок активин B и рецептор ALK7 образуют сигнальный путь, который принуждает раковые клетки естественным путем совершать самоубийство (апоптоз), минимизирует вероятность образования опухолей (онкогенез), а также их последующее разрастание (метастазы). Проще говоря, онкология прекращает развиваться и попросту отступает.

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Чтобы препятствие начало свою работу по блокированию онкологии, рецептор ALK7 и белок активин B, ответственный за его активацию, должны вести рабочую деятельность совместно. В противном случае ожидаемого эффекта добиться не получится. Ученые выявили, что "умный рак" может предчувствовать приближающуюся опасность и до наступления критического момента подавляет ALK7, активин B или сразу их двоих, что позволяет ему выжить и продолжить развитие.

Лабораторные исследования, проведенные на грызунах, постановили, что в тех ситуациях, когда специалисты блокировали возможность онкологии подавлять "опасные элементы" — прогрессирование опухоли остановилось. Благодаря данной процедуре удалось обезвредить нейроэндокринную онкологию поджелудочной железы и рак молочной железы у мышей, что можно назвать своего рода прорывом.

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На этом группа ученых не остановилась и провела обследование пациентов с разными типами онкологии. В результате была выявлена связь между присутствием ALK7 и меньшей вероятностью появления рецидива. Вместе с этим не формировались метастазы, видимо из-за повышенного уровня ранее указанного элемента, особенно в ситуации с раком молочной железы.

Хоть и основная масса экспериментов пришлась на грызунов, ученые уверены, что у людей много схожих биологических и химических свойств с мышами и крысами, особенно, когда разговор идет о развитии онкологии. Это означает, что обнаруженное "препятствие" может стать полноценной базой для создания антираковых лекарств в будущем.

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Фото превью: bbc.com