Как понизить давление без таблеток

Сердечно-сосудистые заболевания уже давно занимают первое место в списке болезней, которые уносят наибольшее число человеческих жизней. И самая распространённая проблема, с которой могут столкнуться люди — повышенное давление. Кто-то привык не обращать внимания на неприятные ощущения, кто-то всегда имеет под рукой лекарства. Однако иногда игнорировать подобные ситуации нельзя: никогда не знаешь, как всё может обернуться. Так что же нужно сделать, чтобы понизить давление?



Гипертоникам надо отказаться от лекарств из-за низкого атмосферного давления / Новости от 24.10.2018 13:42

Для начала необходимо разобраться, почему повышенное давление может быть опасно для человека. Гипертония не обладает ярко выраженными симптомами, но именно она в основном приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и к инсульту. Кровь давит на наши сосуды, и, если это давление оказывается слишком сильным, они могут не выдержать, а это, в свою очередь, может вызвать летальный исход. Увы, точно сказать, какое давление является повышенным, сложно, но в последнее время придерживаются цифр 130/80.

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Как снизить давление без таблеток (часть 1)

Как снизить давление без таблеток (часть 2)

Чтобы понизить давление в домашних условиях, необходимо следовать простой инструкции (а лучше обратиться с жалобами к специалисту, чтобы он посоветовал полноценное лечение).

Во-первых, следует глубоко дышать. Исследования показали, что это самый верный способ снизить давление. Вдыхать нужно животом, считая про себя до пяти, затем выдохнуть, так же считая до пяти. Глаза можно закрыть, чтобы снизить уровень стресса. Упражнение следует делать в течение пяти минут, чтобы увеличить приток крови ко всем тканям тела, за счёт чего давление снизится.

Во-вторых, можно сделать горячую ванну (не больше сорока пяти градусов), и полежать в ней около десяти минут. За это время сосуды расширятся, к ним прильёт большее количество крови. Либо, наоборот, можно подержать руки под прохладной водой, в результате, количество сердечных сокращений уменьшится и давление упадёт.

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Хорошо помогает чай с мятой. Листья нужно настаивать в течение десяти минут, а затем медленно выпить чай.

Однако перечисленные выше способы помогут справиться с высоким давлением в экстренной ситуации, но для того, чтобы поправить здоровье необходимо обратиться к врачу, который подберёт необходимое лечение.

Учёные обращают внимание, что, для того чтобы вовсе забыть о повышенном давлении, нужно пересмотреть некоторые из своих жизненных привычек. Например, зачастую от этой проблемы можно избавиться, если сбросить несколько лишних килограммов. Или начать уделять внимание аэробным упражнениям — прогулки на свежем воздухе, танцы, езда на велосипеде… Если занимать по полчаса в день, то можно понизить давление на восемь пунктов.

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Фото превью: slcrb.by