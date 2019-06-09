Как выявить болезнь Паркинсона на ранних стадиях

Болезнь Паркинсона, наверное, одно из самых пугающих современного человека заболеваний. Это связано с тем, что она всё ещё остаётся неизлечимой. Болеют обычно люди старше шестидесяти лет: отмирают клетки мозга в той части, которая ответственна за обучение, двигательные функции и мотивацию. Иначе болезнь Паркинсона ещё называют "дрожательным параличом", так как у пациента подрагивают руки, ноги, подбородок. Однако если вовремя заметить симптомы этого заболевания, есть шанс замедлить его развитие.



Болезнь Паркинсона начнут выявлять по запаху

Первый и самый явный признак того, что болезнь Паркинсона начинает развиваться — дрожь конечностей. Конечно, у дрожи могут быть и другие причины, например, проблемы с щитовидной железой, однако отличительная особенность подрагивания конечностей при болезни Паркинсона то, что тело находится в состоянии покоя. Как только руки или ноги начнут выполнять какие-то действия — дрожь пройдёт. Но если подобные случаи происходят часто, нужно как можно скорее записываться к врачу.

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Второй симптом — сжимание почерка. Буквы уменьшаются, слова едва разделяются… Это явление называют микрографией, и оно указывает на нарушения в центральной нервной системе. Очень часто микрография возникает именно при болезни Паркинсона.

Третий признак — ухудшающееся обоняние. Если раньше мы без труда различали запахи мандаринов и апельсинов, а сейчас, сколько бы ни пытались, нам это не удаётся, — это верный сигнал к тому, что пора проконсультироваться со специалистом. Девятая часть людей, страдающих от болезни Паркинсона, сталкивается с тем, что перестаёт различать запахи. Другими причинами могут быть болезнь Альцгеймера или, куда проще, чрезмерное курение. Но в любом случае, лучше поговорить с врачом о таком резком изменении в обонянии, пока есть возможность замедлить болезнь.

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Четвертый симптом — ухудшается состояние сна. Может возникнуть как и бессонница, так и быстрая и сильная утомляемость после, казалось бы, продолжительного и спокойного ночного сна. С другой стороны, проблемы со сном могут выражаться в появившихся кошмарах или внезапно возникшем храпе. Либо же человек начинает резко двигаться во сне и не контролирует свое тело: то ногами взбрыкнёт, то руками ударит.

Пятый признак проявляется в заторможенности. Человек начинает ощущать скованность, скорость его ходьбы уменьшается, для совершения привычных действий (вроде умывания) приходится тратить больше времени и сил. Темп речи и чтения тоже может становиться медленнее.

В-шестых, меняется голос. Поэтому, если кому-то друзья с удивлением замечают, что его голос стал намного тише, нужно скорее обращаться к специалисту: при болезни Паркинсона голос ослабевает гораздо быстрее, чем просто при старении. К тому же, человек начинает хрипеть и в его речи возникают дрожащие нотки.

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Фото превью: mnogoli.ru