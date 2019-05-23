Польза физических упражнений для мозга

Мы часто слышим о том, что физическая нагрузка положительно влияет на работу нашего мозга, а ученые не устают уточнять — какие именно упражнения, в каком количестве и для какого возраста необходимо выполнять, чтобы их влияние оказывало только положительный эффект на мозг.



Упражнения для мозга. Самые интересные методы тренировок мозга

Еще одна работа вышла на эту тему в журнале Neurology. Эксперимент проводили сотрудники университета Дьюка (Северная Каролина, США), в котором приняли участие 160 человек, средний возраст которых составлял 65 лет, без признаков возрастной деменции, но имеющими сердечно-сосудистые проблемы.

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160 человек разделили на 4 группы: в первой в течение всего года занимались только аэробными упражнениями по 45 минут в день, три раза в неделю.

Вторая группа должна была придерживаться определённой диеты, разработанной специально для гипертоников. В диету входило много овощей, орехов, бобовых, нежирные молочные продукты, постное мясо и минимум натрия.

Третья группа совмещала аэробику с диетой.

Четвертая же группа специально ничего не должна была делать, несколько раз в неделю им звонили и рассказывали о том, как нужно вести здоровый образ жизни.

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До начала эксперимента и после его проведения, у всех участников оценивались когнитивные навыки, память, фокусировка внимания, умение ставить себе цели и выполнять их. Так же оценивали параметры обмена веществ, кровяное давление, уровень глюкозы в крови и жиров.

По окончанию исследования ученые пришли к выводу, что сама по себе диета ни как не повлияла на когнитивные способности, а вот диета в сочетании с физической нагрузкой, улучшила результаты когнитивного теста на 47 пунктов. Те же, кто не следил за питанием, но занимался аэробикой, улучшил свой показатель в среднем на 42 пункта. Группа, которой только звонили и рассказывали о здоровом образе жизни — улучшила свои показатели на 38 пунктов, очевидно, что постоянное напоминание о здоровом образе жизни стимулирует людей придерживаться именно такого образа.

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Если результаты этого исследования привести в перерасчете на возраст, то состояние мозга у участников на начало эксперимента соответствовало в среднем на 93 года (на 28 лет больше их реального возраста), а после полугодовой диеты и физических упражнений их умственные показатели стали соответствовать 84 годам.

Исходя из проведенного эксперимента, можно сделать вывод, что постоянные занятия спортом в сочетании с диетой омолаживают наш мозг. Ученные отмечают, что когнитивные улучшения касались только улучшения внимания, планирования и прочего, но на состояние памяти ни диета ни физическая нагрузка в данном эксперименте никак не повлияли. Но в любом случае — это еще одно доказательство того, что спорт и правильное питание безоговорочно поддерживают наш мозг в тонусе.

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Фото превью: Наука и жизнь