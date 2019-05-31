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Автор Злата Кузнецова

Понизить давление поможет синий свет

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Ученые пришли к новому выводу. После проведения исследования по воздействию синего цвета на понижение давления, обойдясь без лекарств, побочных последствий, оно действительно понижается.


Гипертония. Высокое артериальное давление...

Британские ученые совместно с учеными из Германии нашли новый способ лечить гипертонию без рисков, побочных эффектов, в отличие от современных лекарств. Более подробно об исследовании было написано в "Европейском журнале превентивной кардиологии". На сегодня одна из главных болезней в развитых промышленных странах именно гипертензия. Удручающие новости связаны с данной болезнью в Америке, ежедневно из-за нее уходят из жизни 1000 американцев. Она является важным фактором риска инфаркта, инсульта, деменции и других.

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При повышенном давлении медики рекомендуют принимать диуретики, блокаторы кальциевых каналов и другие.

При применении таблеток есть риск снизить осложнения, смертность, однако от лекарств можно получить побочные эффекты, которые малоприятны. Стоит отметить, что речь идет о постоянном приеме медикаментов.

Как решить серьезную, глобальную проблему, касающуюся многих людей, встал вопрос у ученых из Дюссельдорфского и Великобританского университета. Метод, предложенный учеными, инновационный. Было выяснено, что солнечный свет оказывает положительное влияние на гипертоников, есть вероятность, что солнечный свет сокращает смертность.

Однако есть негативные стороны солнечного света. Один из них-вред для кожи, первые старения клеток. Доказано, что ультрафиолет является канцерогеном, сильное солнечное излучение становится причиной меланомы. Стоит отметить, что солнечные лучи запускают биосинтез, дарят витамин D, регулируют тонус сосудов.

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Ученым не пришло в голову лечить людей, страдающих гипертонией канцерогенным ультрафиолетовым излучением, необходимо было искать альтернативу. Было выявлено, что синие световые волны 420-453 нм не повреждают кожные покровы. Для опыта взяли 14 мужчин в возрасте от 30 до 60 лет, которые не болеют гипертонией, ишемической болезнью сердца, диабетом. Необходимо было посещать лабораторию два раза в неделю через неделю каждому мужчине.

Все тело мужчин полчаса облучалось синим светом, другая группа облучалась обычными лампами.

Эксперимент показал, что 30-ти минутное облучение синим светом снижает артериальное давление на 8 мм.

Надо отметить, что препараты, сродни синему свету, принимаемые в небольшом количестве. Побочных эффектов обнаружено не было, из положительного можно отметить скорость пульсовой волны.

Исследование показало, что синий свет подходит для мягкого снижения артериального давления, не принимая лекарственных препаратов.

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Фото превью: img.newatlas.com 

Темы здоровье давление синий свет профилактика как понизить давление
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Понизить давление поможет синий свет
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