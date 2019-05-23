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Автор Злата Кузнецова

Можно ли употреблять кофе при розацеа?

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Медицина не стоит на месте, постоянно развивается, доказывает. Недавно было произведено исследование, которое доказало, что кофе при розацеа полезно, потому что содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительным эффектом.


Натуральный или Растворимый кофе? Сравнения

Стоит отметить, подобного результат никто не ожидал. Открытие потрясло врачей, горячие напитки всегда обостряли болезнь, кофе никогда не было в списке полезных продуктов, скорее наоборот.

При розацеа кофе нельзя было употреблять до определенного момента, пока учеными не был обнаружен противовоспалительный эффект комбинации кофеина и полифенолов, содержащихся в кофе. Именно традиционный напиток, а не декофеинизированный напиток или шоколад, потенциально полезны для вашей кожи.

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Кофе отлично влияет на сужение кожных сосудов, приток крови уменьшается к поверхности кожи. Бодрящий напиток выступает отличным антиоксидантом, при регулярном приеме. Алколоид, входящий в состав кофе, помогает сбалансировать гормональный фон, который отвечает за развитие розацеа.

Зарубежные дерматологи прокомментировали сложившуюся ситуацию. Они выразили личные мнения по отношению к напитку и людям, мучающимся от кожных проблем.

Французский дерматолог признал исследование интересным, но он не рекомендует пить своим пациентам больше четырех чашек напитка ежедневно, чтобы держать розецеа под контролем. Полезный напиток может вызвать тахикардию, другие нежелательные болезни. Вы можете получить учащенное сердцебиение при большом количестве употребление напитка.

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Стоит отметить, что одни люди чувствительны к кофеину, они мучаются от бессонницы, появляется нервное перевозбуждение. Многие равнодушны к горькому кофе, добавляя в него сахар, сливки, различные добавки, не полезные для организма.

Советуем выпивать разумное количество чашек кофе ежедневно. Несмотря на пользу кофе при розацеа стоит присмотреться к добавкам. Две чайные ложки сахара помноженные на четыре кружки кофе в день - превышают норму, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения. Любите кофе в Старбакс? Напиток содержит больше 16 ложек сахара.

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Наверняка, прочитав статью, вы обрадуетесь, узнав о положительных результатах. Врачи в один голос говорят, что лечение кожных заболеваний не должно ограничиваться одной диетой. Принимайте лекарственные препараты, делайте лазерную терапию. Соблюдая данные советы плюс правильное питание всегда дадут положительный результат.

Лазерная терапия эффективно справляется с розацеа, но придется посещать больницу.

Советуют игнорировать триггеры, вызывающие обострение розацеа. Не стоит долго нежиться на солнце, долго тренироваться, избегать некоторых блюд, напитков.

Фото превью: varikoz.expert

Темы розацеа здоровье профилактика кофе при розацеа заболевание кожи лица
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