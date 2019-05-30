Громче музыка - вреднее еда

Всем знакома громкая музыка в наиболее популярных фастфудах вроде KFC и McDonalds? Знайте — играет она не просто так. Коллектив шведских и американских специалистов провел эксперимент и выяснил — чем более громкая музыка играет в заведении общепита, тем более вредную и калорийную еду берут посетители.



Вредная Еда Не Вредная

Как проходило исследование

В качестве тестового полигона было выбрано реальное стокгольмское кафе. Для начала сотрудникам заведения задали простой вопрос — какой комфортный уровень фоновой музыки они считают допустимым. Оказалось, что зона комфорта находится в диапазоне от 50 (спокойный разговор) до 75 (шум стиральной машины на отжиме) децибел.

Затем ученые выбрали 2 дня (среда и пятница), в один из которых музыка играла на 55 децибелах, а в другой — на 70. Подборка треков оставалась неизменна — джаз, блюз и поп, привычные по кафе во всем мире. Также неизменно оставалось и меню, блюда в котором ученые разделили для себя на несколько категорий: полезные, нейтральные и вредные.

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Итог: громче — значит сытнее

По итогам двух дней заказы посетителей распределились следующим образом:

тихий день: 32% полезных блюд, 26% нейтральных и 42% вредных;

громкий день: 25% полезных блюд, 23% нейтральных и 52% вредных.

Таким образом, простое увеличение громкости в заведении позволило поднять популярность вредных блюд пирожных, сэндвичей с калорийным мясом на 10%. А учитывая количество таких блюд в недорогих заведениях общепита, становится ясно, что привычка персонала включать музыку на полную громкость — не их личная прихоть, а тонкий маркетинговый ход.

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Для того, чтобы подтвердить результат, ученые провели еще один эксперимент. Найдя добровольцев-студентов, они сформировали три группы. Участники первой слушали классику на громкости в 50 децибел, второй — на громкости в 70, а третьей — сидели в тишине. Для отвлечения внимания всем участникам предложили пройти тест касательно их учебы, а в конце задали простой вопрос — если бы можно было перекусить прямо сейчас, предпочли бы они салат из фруктов или кусок шоколадного торта.

Результат оказался схожим с первым экспериментом: 86% слушавших классику на 50 децибелах выбрали фруктовый салат, тогда как из оценивавших ее на 70 децибелах — лишь 56%. Группа, сидевшая в тишине, определиться не смогла — голоса разделились примерно поровну.

По мнению ученых, тихая фоновая музыка помогает нам выбрать более здоровую еду. Дело в том, что мы расслабляемся, слушая ее, что и помогает сделать выбор в пользу полезной еды. "Окружающая музыка и шум — важные элементы нашей повседневности, особенно в сферах питания и торговли. Наше исследование — пока пилотный проект, но данные уже говорят о том, что громкость музыки действительно влияет на выбор продуктов, а значит, и на продажи", — отмечается в аннотации к исследованию.

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Фото превью: 3.bp.blogspot.com