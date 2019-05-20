Как вес влияет на настроение детей?

Ожирение — крайне неприятная болезнь. Кто-то ведёт неправильный образ жизни, а кто-то имеет лишний вес из-за других болезней или очень неудачной генетики. Так или иначе, этот "бич" негативно влияет не только на организм, затрудняя все наши биологические функции, но и сильно влияет на психику. Депрессия, низкая самооценка — всё это сопутствует ожирению. И недавняя работа учёных под предводительством Каролинского института (Швеция) показало, насколько лишний вес мешает вести здоровую психическую жизнь молодым людям.



Детское ожирение: причины и последствия / Новости от...

В современном обществе ожирение не столь уж и редкое явление. Не обошло оно стороной и молодых людей, детей и подростков. Так по данным Центра по Контролю и Профилактике Заболеваний (CDC) только в США около 35% подростков страдают избыточным весом.

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Но в плане психологии докторов волнует тот факт, что многие подростки с подобной проблемой страдают депрессией или тревожностью. Так в прошлом году было опубликовано исследование специалистов из Калифорнийского университета в Беркли под названием "Тревожное поколение: причины и последствия тревожного расстройства среди молодых американцев". Согласно их работе, 32% молодых людей в возрасте 13-17 лет в какой-то момент своей жизни испытывали тревожное расстройство. Да и в целом, тревога и депрессия являются наиболее распространёнными психическими расстройствами среди молодёжи. И процент этой распространённости только растёт: если в 2008 году только 9% студентов жаловалось на тревожность, то в 2014 уже 14%.

Новая же научная работа сделала акцент больше на депрессию и на ожирении, в желании выявить прямую взаимосвязь.

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Команда шведских учёных изучала в течение 10 лет (с 2005 по 2015 год) данные более 12 000 детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Все эти дети страдали ожирением. Также специалисты проанализировали данные ещё 60 000 детей, но уже имевших нормальный вес.

Итогами анализа стало:

Девочки с ожирением на 43% чаще испытывали тревогу или депрессию по сравнению с худыми сверстницами.

У мальчиков этот процент составлял 33.

После первой выборки учёные решили учесть такие факторы, как миграционный фон, другие психоневрологические расстройства, история психических заболеваний в семье и социально-экономический статус.

Но даже с такими поправками дети с ожирением испытывали подавленное настроение чаще своих "нормальных" сверстников. Так полные девушки на 6% чаще испытывали депрессию, чем худые. У мальчиков этот показатель равен 4%.

То есть дети и подростки с ожирением также имеют повышенный риск тревоги и депрессии. У девочек этот риск, между прочим, выше, чем у мальчиков, практически в полтора раза.

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Объясняется это довольно просто: поскольку подростковая среда часто может быть очень жестокой, то на таких детей оказывается более сильное моральное давление. И даже если этого давления нет, то общепринятое общественное мнение насчёт ожирения (несмотря на современные тенденции) не даёт ребёнку быть в себе полноценно уверенным.

Поэтому родителям следует быть внимательнее, если их ребёнок страдает лишним весом — депрессия во многих странах считается тяжёлым заболеванием, с которым порою крайне трудно бороться. Подростковая депрессия осложняется большей восприимчивостью и изменением организма (рост, созревание). Но в любом случае подавленное настроение и потеря интереса к чему-либо никак не повлияют положительно на будущее вашего ребёнка.

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Фото превью: medaboutme.ru