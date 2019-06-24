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Автор Евгений Стриж

Видео игры. Так ли все плохо?

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя print

"Игры вредны, они ограничивают развитие детей", — эти и подобные заявления родители слышат практически еженедельно. Но как на самом деле сказываются видеоигры на развитии ребенка? Беата Уолд Хайген, сотрудник Норвежского университета науки и технологий, готова ответить на этот вопрос после проведения масштабного исследования.


Важные моменты обустройства детской комнаты

Как исследовали вопрос

Ученые хотели выяснить, как игры влияют на социальные навыки мальчиков и девочек от 6 до 12 лет. Полное исследование уже доступно в журнале "Child Development" — ну а в этой статье мы коротко расскажем о результатах.

Поучаствовать в исследовании довелось 873 норвежским детям, представляющим различные социальные слои. С момента шестилетия и до двенадцатилетия их каждые два года опрашивали на предмет увлечения играми в реальном и виртуальном мире, а также беседовали с родителями о времени, проведенном за различными гаджетами, которые позволяли играть в игры.

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Что показало исследование

Итоговый вывод эксперимента: игры по-разному влияют на мальчиков и девочек, в каждом возрасте — по-своему. Но на социальное развитие, строго говоря, прямого влияния не оказывают. "Многие опасения по поводу видеоигр наше исследование сможет смягчить. Ведь проблема не в том, что дети играют, а в том, по каким причинам они проводят за этим занятием слишком много времени", — отмечает Беата.

Выяснился интересный факт: хотя мальчики и проводят по сравнению с девочками больше времени за видеоиграми, именно часто играющие девочки склонны сталкиваться с проблемами в играх и общении. И в любом случае большое количество времени, проведенное за видеоиграми, ведет к ухудшению социальных навыков. Если дети в возрасте 8-10 лет испытывали проблемы в играх и общении и при этом все равно много играли, то и к 12 годам эта тенденция сохранялась.

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"Стимул играть для молодежи — это слабые социальные навыки. Если ребенок не может социализироваться, то его стремление к мастерству и лидерству воплощается через виртуальность. Игры чаще всего доступнее и проще, чем попытки как-то наладить контакты и дружбу с другим человеком", — комментирует соавтор исследования Ларс Вихстрём, профессор психологии NTNU.

Конечно, внесли свой вклад и другие важные особенности: социальное положение, индекс массы тела и прочие факторы. Но умеренное количество времени за играми — не более чем один из способов провести свободное время, так что все беды детской социализации валить на них глупо. К тому же современные игры часто рассчитаны на совместное прохождение, при котором без общения — никуда.

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Фото превью: Belnaviny.by

Темы дети наука здоровье видео игры психология исследование
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