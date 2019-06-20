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Автор Анна Стрельцова

Как органы чувств могут искажать реальность. Вкус и осязание

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Различные иллюзии могут сбивать столку и наводить на мысли о подверженности системы органов чувств сильному обману. Со временем человек должен свыкнуться с тем, что ему ежедневно приходится выбираться из большого болота иллюзий. Его мозг старается противостоять им, но сделать это крайне сложно. Мириться тоже не приходится, нужно знать больше о возможностях органов чувств и их искажении реальности. В первой части материала говорилось о иллюзиях, связанных с зрением и слухом. Они так же путают человека, но представляют интересное явление. Какие из иллюзий так же могут приводить в замешательство, но при рассмотрении казаться слишком интересными?


Шестое чувство: Управление человеком

Читайте начало: Как органы чувств могут искажать реальность. Зрение и слух

Обман от вкусовых рецепторов

Проведенные исследования показывают, что ощущения вкуса не являются помощником в распознании информации — они часто её искажают. Любители вина решили опробовать теорию на собственном примере. Им дали выпить одинаковый напиток. Первый раз напитком было белое вино, люди отметили специфичные черты, присущие этому сорту. Потом исследователи добавили в белое вино краситель, чтобы создать иллюзию красного вина. Любители данного напитка начали говорить о нотках, присущих уже красному вину.

Знаете, что на вкус и восприятие вкусовых рецепторов часто влияет цвет посуды? Исследование, проводившееся в 2017 году, показало — при подаче кофе в чашке бежевого или светло-розового цвета напиток казался людям более приятным на вкус, чем в тех случаях, когда находился в красной посуде. Принцип цветности вступает в работу даже с цветом напитков: если баночка или цвет газировки желтый — будет привкус лимона, если он красный — человек чувствует повышенное содержание сахара. Ассоциации прочно проникли в головы людей и им ничего не стоит — изменить любой тип восприятия и повернуть его в нужную сторону.

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Обман от тактильных ощущений

О правдивости обмана тактильных ощущений говорит знаменитый эксперимент с резиновой рукой. Человеку нужно положить две руки на поверхность. Одну он убирает за поставленное ограждение, а вторая остается на месте. На место руки, убранной за ширму, кладется резиновая рука. Исследователь начинает гладить резиновую руку и ту, что спрятана, в одно время. Спустя пару секунд к человеку приходит ощущение того, что резиновая рука — его собственная. И сильный удар по ней тяжелым предметом приводит к появлению дрожи и испуга.

Важно отметить, что когда проводится эксперимент, мозг человека буквально перестает воспринимать спрятанную руку как собственную. Ученые решили заняться измерением температуры обоих конечностей — спрятанная рука становилась всё холодней, а вторая была теплой. Визуальное восприятие начинает серьезно обманывать мозг, он не может быстро обрабатывать информацию, исходящую от руки, находящейся на перегородкой. Данный эксперимент показывает — тактильные ощущения тела напрямую связаны с мышлением и возможностью правильно видеть окружающую действительность.

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Темы вкус здоровье органы чувств иллюзии восприятия тактильные ощущения
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