Как органы чувств могут искажать реальность. Зрение и слух

Человек может сталкиваться с ситуацией, когда он не верит словам окружающих, но если он может потрогать или попробовать, увидеть - сомнения сразу уходят. Органы чувств - очень тонкая и поддающаяся анализу система, её части взаимосвязаны. Специалисты уверяют, что иллюзии действительно могут существовать и влиять на восприятие человека. Ему лишь остается разбираться в возможностях собственных органов чувств, которым он привык всецело доверять. Чувства и ощущения помогают людям связываться с реальностью, ощущать, что она существует, а обстановка вокруг - не декорации очередного красочного сна. Органы чувств являются хорошим каналом связи, только ему приходится обманывать людей ежедневно, запутывая их и не давая возможности посмотреть на картину под правильным ракурсом.



Как органы чувств искажают реальность? Зрение и слух

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Обман зрения

Даже в повседневной жизни есть множество различный иллюзий. Все помнят выражение, говорящее, что черная одежда визуально делает фигуру более стройной, а светлая прибавляет пару лишних килограммов. Фигура не меняется, в ход вступает действие оптической иллюзии. Она была обнаружена в 19 веке, а назвали её иллюзией освещения. Иллюзия гласила, что светлый квадрат, нарисованный на темном фоне, выглядит гораздо больше, чем темный квадрат на белом - их размер был одинаковым.

Не так давно ученым удалось разобраться в особенностях работы зрительной системы человека в данном случае. Существует два типа нейронов: первые называют включающими, они восприимчивы к светлым предметам, а выключающие проявляют большую чувствительность перед темными. Первый тип имеет линейную реакцию, если глаз видит сильный контраст между цветами разным тонов, он быстро начинает возбуждаться. Выключающие нейроны начинают активничать в противоположной ситуации: когда светлые предметы находятся на черном фоне.

С помощью данной особенности могли выживать люди, жившие в древности. Зрение помогало им делать объекты больше в полной темноте. Но днем размеры становились привычными, можно было продолжать охоту.

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Обман слуха

Человек может слышать совсем не то, что ему старается донести собеседник. Зрение и слух работают вместе, если начинается расход в показателях ( полученная глазами информации не совпадает со звуками), то мозг оказывается на стороне зрения и предпочитает не верить поступаемым звукам.

Существует иллюзия, которую не получится победить даже при полном знании всех тонкостей. Эффект называют МакГурком, он так же является феноменом восприятия, показывающим - связь между слухом и зрением все же есть. В интернете есть множество видео, где человек произносит один звук и губы двигаются верно. Потом картинка меняется и видно, что губы двигаются иначе - значит он должен произносить другое. Но звук остается прежним, а мозг человека доверяет изображению. Поэтому человек даже не сомневается, что сейчас он слышал два разных звука.

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Фото превью: psyh.info