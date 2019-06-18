Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье » Здоровье и профилактика
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Первая помощь
Автор Анна Стрельцова

Как органы чувств могут искажать реальность. Зрение и слух

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Человек может сталкиваться с ситуацией, когда он не верит словам окружающих, но если он может потрогать или попробовать, увидеть - сомнения сразу уходят. Органы чувств - очень тонкая и поддающаяся анализу система, её части взаимосвязаны. Специалисты уверяют, что иллюзии действительно могут существовать и влиять на восприятие человека. Ему лишь остается разбираться в возможностях собственных органов чувств, которым он привык всецело доверять. Чувства и ощущения помогают людям связываться с реальностью, ощущать, что она существует, а обстановка вокруг - не декорации очередного красочного сна. Органы чувств являются хорошим каналом связи, только ему приходится обманывать людей ежедневно, запутывая их и не давая возможности посмотреть на картину под правильным ракурсом.


Как органы чувств искажают реальность? Зрение и слух

Читайте также: Алкоголь влияет на восприятие речи и эмоций

Обман зрения

Даже в повседневной жизни есть множество различный иллюзий. Все помнят выражение, говорящее, что черная одежда визуально делает фигуру более стройной, а светлая прибавляет пару лишних килограммов. Фигура не меняется, в ход вступает действие оптической иллюзии. Она была обнаружена в 19 веке, а назвали её иллюзией освещения. Иллюзия гласила, что светлый квадрат, нарисованный на темном фоне, выглядит гораздо больше, чем темный квадрат на белом - их размер был одинаковым.

Не так давно ученым удалось разобраться в особенностях работы зрительной системы человека в данном случае. Существует два типа нейронов: первые называют включающими, они восприимчивы к светлым предметам, а выключающие проявляют большую чувствительность перед темными. Первый тип имеет линейную реакцию, если глаз видит сильный контраст между цветами разным тонов, он быстро начинает возбуждаться. Выключающие нейроны начинают активничать в противоположной ситуации: когда светлые предметы находятся на черном фоне.

С помощью данной особенности могли выживать люди, жившие в древности. Зрение помогало им делать объекты больше в полной темноте. Но днем размеры становились привычными, можно было продолжать охоту.

Читайте также: Виртуальная реальность изменяет вкусовые ощущения

Обман слуха

Человек может слышать совсем не то, что ему старается донести собеседник. Зрение и слух работают вместе, если начинается расход в показателях ( полученная глазами информации не совпадает со звуками), то мозг оказывается на стороне зрения и предпочитает не верить поступаемым звукам.

Существует иллюзия, которую не получится победить даже при полном знании всех тонкостей. Эффект называют МакГурком, он так же является феноменом восприятия, показывающим - связь между слухом и зрением все же есть. В интернете есть множество видео, где человек произносит один звук и губы двигаются верно. Потом картинка меняется и видно, что губы двигаются иначе - значит он должен произносить другое. Но звук остается прежним, а мозг человека доверяет изображению. Поэтому человек даже не сомневается, что сейчас он слышал два разных звука.

Читайте также: Внутренних часов у человека много

Фото превью: psyh.info 

Темы слух зрение здоровье органы чувств иллюзии восприятия
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Как органы чувств могут искажать реальность. Зрение и слух
Здоровье и профилактика
Диета для профилактики рака
Здоровье и профилактика
Что такое церебральная аневризма?
Новости Все >
Самый высокий пентхаус Европы продаётся за 2,6 млрд рублей в Москве
США дополнительно выделят ВСУ $250 млн
Госдума изменит регламент работы в связи с прямой линией с Путиным
Временный автомобильный пропускной пункт будет построен на границе с Китаем
Ученые выяснили, в каких случаях рак передается по наследству
В Госдуме начата работа над введением биометрической регистрации депутатов
Источники железа для спортивного питания
Минтруд РФ: самые большие пенсии у жителей Дальнего Востока
Калининградский губернатор рассказал о применении "детектора лжи" для борьбы с коррупцией
Центр художественной гимнастики открыли в "Лужниках"﻿
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ

В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.

"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Новости Пензы
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Политика. Новости и аналитика
Современная Россия имеет форму Чемодановки
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.

Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Общество
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Новости Пензы
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Экономика
Минтруд РФ: количество официально работающих пенсионеров сокращается
Новости Екатеринбурга
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"

Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.

Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Миронов: антикоррупционные инициативы правительства - лишь "мелкие шажки" в верном направлении
Политика. Новости и аналитика
Миронов: антикоррупционные инициативы правительства - лишь "мелкие шажки" в верном направлении
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Экономика
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде
Самый высокий пентхаус Европы продаётся за 2,6 млрд рублей в Москве
Госдума изменит регламент работы в связи с прямой линией с Путиным
Миронов призвал кабмин реализовать программу продуктовой помощи малоимущим
США дополнительно выделят ВСУ $250 млн
В Эстонии предложили проверять знание эстонского языка у таксистов
Росстат: в мае цены на бензин выросли на 17,5%
Представитель РПЦ встал на защиту храма, запретившего прихожанке ставить свою свечку
Волгоград и Краснодар возглавили рейтинг городов с наибольшим числом невест
Минтруд РФ: самые большие пенсии у жителей Дальнего Востока
Росстат: в мае цены на бензин выросли на 17,5%
В Калифорнии кризис бездомности
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Минтруд РФ: количество официально работающих пенсионеров сокращается
Минтруд РФ: количество официально работающих пенсионеров сокращается
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
США дополнительно выделят ВСУ $250 млн
Депутат Госдумы: "дело Голунова" не должно разрушить систему
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ