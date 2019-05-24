Фунготерапия: применение в медицине, особенности и польза

Фунготерапия применяется в медицине с давних времен, но не пользуется особой распространенностью и популярностью. Многие незнакомы с ней, другие же, напротив, поддерживают ее распространение. Так что же это такое?



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Что такое фунготерапия?

Проще говоря, это лечение с помощью грибов. Грибы относятся к особому классу живой природы, их изучают на протяжении многих лет, но вопрос об их появлении так до конца и не исчерпал себя. Примечательно, что грибы давно использовались в качестве лекарства. В их составе содержится очень много биологически активных веществ, минералов, различных элементов и компонентов.

Родиной фунготерапии считаются Китай и Япония. Согласно историческим справкам начало было положено еще две тысячи лет тому назад. Народные целители отмечали, что по своей пользе и эффективности грибы во много раз превосходят многие лекарственные растения. Изучение грибов продолжается по сей день, вполне возможно, что ученым удастся обнаружить новые необычные свойства этого царства живой природы.

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Какие грибы используются в фунготерапии?

В целом нетрадиционная медицина применяет для лечения разнообразные виды грибов, однако наиболее популярны следующие.

Шиитаке — гриб, произрастающий в Азии и именующийся там как "императорский". Его свойства применяются в борьбе с раковыми заболеваниями, диабетом, артритом, аллергическими реакциями и так далее. Шиитаке также обладает свойством очищать организм, выводя из него вредные вещества и токсины.

Кордицепс используется в случае заболевания органов дыхательной системы, а также для того, чтобы укрепить иммунитет и избавить человека от депрессии.

Мейтаке — сравнительно "молодой" гриб, он был обнаружен учеными всего тридцать лет назад. В его составе полно полисахаридов, которые служат лекарственным средством при нарушениях любых обменных процессов и иммунодефиците.

Агарик — гриб, растущий в Бразилии. Обладает ярко выраженными противоопухолевыми свойствами, благодаря которым его активно используют в борьбе с онкологическими заболеваниями.

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Особенности фунготерапии.

Как и любая терапия эта имеет ряд своих особенностей, которые необходимо учитывать, чтобы лечение было максимально эффективным.

Обычно грибы принимают в порошкообразном виде, либо в виде экстракта, который продается в капсулах. Отдавать предпочтение необходимо лишь натуральным и качественным грибам. Не во всех странах доступ к вышеперечисленным грибам открыт, поэтому при покупке их в интернете необходимо быть осторожными и уберегать себя от подделок. В фунготерапии не используются настойки и отвары, поскольку во время термической обработки грибы теряют большую часть своих полезных свойств. Фунготерапия имеет ряд противопоказаний, поэтому прежде чем начать лечиться с ее помощью, необходимо проконсультироваться с врачом. Кроме того, при выборе данной терапии не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к специалисту по этому вопросу.

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Фото превью: Википедия