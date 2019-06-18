Некоторые факторы риска развития рака, такие как генетика и окружающая среда, находятся вне человеческого контроля, но исследования наглядно демонстрируют, что около 70% риска развития рака в течение всей жизни зависит от контролируемых факторов, в том числе от диеты. Избегание сигарет, ограничение алкоголя, достижение здорового веса и регулярные физические упражнения — все это отличные шаги для предотвращения рака. Следование определенной диете также может сыграть жизненно важную роль в профилактике онкологических заболеваний.
Простые способы построить свою диету для профилактики рака
Чтобы снизить риск возникновения многих видов рака, а также других серьезных заболеваний, постарайтесь составить свой рацион на основе богатых антиоксидантами фруктов и овощей, орехов, бобов, цельного зерна и полезных жиров. В то же время старайтесь ограничить количество потребляемых обработанных и жареных продуктов, вредных жиров, сахара и рафинированных углеводов.
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Снизьте риск с помощью антиоксидантов
Растительные продукты богаты питательными веществами, известными как антиоксиданты, которые укрепляют иммунную систему и помогают защитить организм от раковых клеток.
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Выбирайте полезные жиры
Соблюдение диеты с высоким содержанием жиров повышает риск возникновения многих видов рака. Но здоровые виды жира могут на самом деле защитить от рака.
Избегайте использования трансжиров или частично гидрогенизированного масла, содержащегося в упакованных и жареных продуктах, таких как печенье, крекеры, пирожные, кексы, корочки для пирогов, тесто для пиццы, картофель фри, жареная курица.
Ограничьте количество насыщенных жиров из красного мяса и молочных продуктов до 10% от ваших ежедневных калорий.
Добавьте больше ненасыщенных жиров из рыбы, оливкового масла, орехов и авокадо. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в лососе, тунце и льняных семенах помогают бороться с воспалением и поддерживать здоровье мозга и сердца.
Сократите сахар и рафинированные углеводы
Потребление рафинированных углеводов, которые вызывают быстрые всплески сахара в крови связано с повышением риска рака простаты на 88%, а также с другими серьезными проблемами со здоровьем. Вместо сладких безалкогольных напитков, подслащенных хлопьев, белого хлеба, макаронных изделий и обработанных продуктов, таких как пицца, выбирайте неочищенные цельные зерна, такие как цельнозерновой или многозерновой хлеб, коричневый рис, ячмень, киноа, отруби, злаки и не крахмалистые овощи. Это поможет снизить риск развития колоректального рака и рака предстательной железы.
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Сократите потребление красного мяса
Многие исследования установили связь между риском возникновения рака и употреблением в пищу обработанного мяса, такого как бекон, сосиски, хот-доги, пепперони и салями. Всего 50 граммов обработанного красного мяса в день увеличивает риск развития колоректального рака на 20%.
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Фото превью: Aze.az
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