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Автор Валентина Свобода

Ученые пришли к выводу, что употребление жареной пищи приводит к росту смертности

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Диетологи уже давно рекомендуют оставить такой способ приготовления пищи как жарку в прошлом. Однако пока их слова были малоубедительными. И вот большое медицинское исследование американских врачей представило неопровержимые факты вреда жареной пищи.


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Цена вопроса

— Мы провели исследование, основываясь на данных ста семи тысяч человек. Мы наблюдали за пищевыми привычками этих людей с начала девяностых годов, — рассказывает доктор Вэй Бао. — В итоге мы пришли к выводу, что регулярное употребление жареной пищи связано с уровнем общей смертности населения.

Ученые пришли к таким выводам: у людей, которые употребляют раз в день жареную курицу или мясо, повышается риск смерти на тринадцать процентов. У тех, кто регулярно есть жареную рыбу или морепродукты, этот риск вырастает на семь процентов. При жарке в еде образуются канцерогены, которые, попадая в организм человека, вызывают окислительный стресс. Это ускоряет процессы старения в теле. Кроме этого, в жареной еде велика концентрация натрия, который также негативно сказывается на здоровье и долголетие организма.

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Падает качество жизни

Частое употребление жареной пищи ведет не только к ранней смерти, но и снижению качества жизни. Еда, приготовленная на жареном масле, способствует развитию диабета второго типа, заболеваний сердца и сосудов.

Как же готовить?

Любое нововведение воспринимается с трудом, однако если проявить терпение, то через какое-то время вы и не вспомнить, что когда-то жарили на масле. Самой близкой заменой жарке может стать запекание в духовке или приготовление пищи на сухой сковороде. Подумайте, какое блюдо вы не представляете себе без жарки на масле? Картофель-фри? Его вполне можно приготовить в духовке. Порежьте картофель соломкой, разогрейте духовку до 200 градусов, и выложите картофельные ломтики на фольгу или пергаментную бумагу. В этот картофель можно добавить любые специи на ваш вкус, или оставить классический вариант, и лишь слегка сдобрить солью. Далее сбрызните блюда несколькими каплями масла и ставьте запекаться. Хрустящая корочка останется, а канцерогены — нет.

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Не спешите отказываться от масла

Из исследования следует, что на масле готовить не нужно, но это не значит, что нужно исключить из питания все растительные масла. Рафинированные, действительно, лучше отставить в сторону, а вот растительные масла холодного отжима их семян кунжута, тыквы, арахиса стоит добавлять в готовые блюда. Они внесут разнообразие во вкус привычных блюд.

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Фото превью: medic-online.net

Темы смерть угроза здоровье жареная пища
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Ученые пришли к выводу, что употребление жареной пищи приводит к росту смертности
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