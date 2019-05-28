Детский невроз: особенности заболевания

Некоторым родителям, к сожалению, приходится столкнуться с диагнозом невроза у ребёнка. Что это такое? Под неврозом понимается нарушение психического состояния, которое возникает из-за воздействия, носящего травмирующий характер. Опасности или сложности в лечении, невроз не представляет. Обычно он является временным состоянием и хорошо поддаётся терапии. Однако не все родители способны заметить его симптоматику в череде детских проявлений и придать ей значение. Плаксивость, страхи, апатия, раздражительность, потеря аппетита и сна у малыша часто не послужат поводом для начала лечения. Это приводит к тому, что невротические расстройства становятся весьма распространённым явлением у детей.
В чем причина?
Специалисты называют два ведущих основания возникновения неврозов у детей:
— Физиология. Сюда относят наследственные предрасположенности, осложнённое течение беременности и родов, болезни раннего периода, состояния переутомления и травмы.
— Психология. Здесь ведущая роль отводится строгому семейному воспитанию, гиперопеке, неблагоприятной обстановке дома, стрессам, чрезмерным эмоциональным переживаниям, избыточным интеллектуальным нагрузкам.
Встречается и переплетение обоих оснований: ослабленное состояние здоровья сочетается с травматизацией психики ребёнка.
Читайте также: Главный психиатр Москвы: Наша школа - путь к неврастении
Что отнести к симптомам невроза?
Проявления невротического состояния также делятся на имеющие физиологичную и психологическую природу.
На физическом уровне расстройство проявит себя:
— Нарушенным сном и изменением аппетита,
— Головными болями и/или головокружениями,
— Неприятными ощущениями в грудной клетке и брюшной полости,
— Судорогами или слабостью в мышцах.
Психологические симптомы невротических состояний обратят на себя внимание:
— Нестабильностью эмоциональной сферы,
— Состоянием раздражительности,
— Обидами и чрезмерной ранимостью,
— Страхами,
— Частыми истерическими взрывами.
У детей проявления невроза обычно не ограничиваются всего одним симптомом. Это состояние чаще всего заявляет о себе и психологической, и физиологической симптоматикой. Малыш может страдать от головных болей либо от спазмов в мышцах, что станет причиной возникновения раздражительности и истерик, а излишне строгое семейное воспитание явится причиной страхов.
Читайте также: Детские причуды или болезнь?
Какой невроз бывает?
Самыми распространёнными формами детских невротических расстройств называют:
— Истерический (проявляется истериками, криками, рыданиями),
— Астенический (проявляется повышенной утомляемостью, слабостью, сонливостью, плаксивостью),
— Навязчивый (проявляется навязчивыми действиями и мыслями, влечениями и страхами),
— Депрессивный (проявляется заторможенностью, замкнутостью, подавленным настроением),
— Неврастения (проявляется головными болями, напряжением, тремором, учащёнными сердцебиением и дыханием).
Читайте также: Школьные годы "чудесные": невроз, гастрит, ОРВИ
Как лечить?
Лечение неврозов у детей требует комплексного и индивидуального подхода. Необходимо устранить источники, вызвавшие невротическое состояние. Далее может быть назначена медикаментозная поддержка и психотерапевтические занятия. Сопровождается лечение физкультурой, массажем, плаванием, играми и творчеством.
Читайте также: Что такое невроз?
Фото превью: pomoshroditelyam.ru
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Украина может объявить дефолт в результате "войны политических и финансовых сил", олигархи обогатятся, а народ спасет Россия, считает эксперт Андрей Суздальцев.