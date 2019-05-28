Детский невроз: особенности заболевания

Некоторым родителям, к сожалению, приходится столкнуться с диагнозом невроза у ребёнка. Что это такое? Под неврозом понимается нарушение психического состояния, которое возникает из-за воздействия, носящего травмирующий характер. Опасности или сложности в лечении, невроз не представляет. Обычно он является временным состоянием и хорошо поддаётся терапии. Однако не все родители способны заметить его симптоматику в череде детских проявлений и придать ей значение. Плаксивость, страхи, апатия, раздражительность, потеря аппетита и сна у малыша часто не послужат поводом для начала лечения. Это приводит к тому, что невротические расстройства становятся весьма распространённым явлением у детей.



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В чем причина?

Специалисты называют два ведущих основания возникновения неврозов у детей:

— Физиология. Сюда относят наследственные предрасположенности, осложнённое течение беременности и родов, болезни раннего периода, состояния переутомления и травмы.

— Психология. Здесь ведущая роль отводится строгому семейному воспитанию, гиперопеке, неблагоприятной обстановке дома, стрессам, чрезмерным эмоциональным переживаниям, избыточным интеллектуальным нагрузкам.

Встречается и переплетение обоих оснований: ослабленное состояние здоровья сочетается с травматизацией психики ребёнка.

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Что отнести к симптомам невроза?

Проявления невротического состояния также делятся на имеющие физиологичную и психологическую природу.

На физическом уровне расстройство проявит себя:

— Нарушенным сном и изменением аппетита,

— Головными болями и/или головокружениями,

— Неприятными ощущениями в грудной клетке и брюшной полости,

— Судорогами или слабостью в мышцах.

Психологические симптомы невротических состояний обратят на себя внимание:

— Нестабильностью эмоциональной сферы,

— Состоянием раздражительности,

— Обидами и чрезмерной ранимостью,

— Страхами,

— Частыми истерическими взрывами.

У детей проявления невроза обычно не ограничиваются всего одним симптомом. Это состояние чаще всего заявляет о себе и психологической, и физиологической симптоматикой. Малыш может страдать от головных болей либо от спазмов в мышцах, что станет причиной возникновения раздражительности и истерик, а излишне строгое семейное воспитание явится причиной страхов.

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Какой невроз бывает?

Самыми распространёнными формами детских невротических расстройств называют:

— Истерический (проявляется истериками, криками, рыданиями),

— Астенический (проявляется повышенной утомляемостью, слабостью, сонливостью, плаксивостью),

— Навязчивый (проявляется навязчивыми действиями и мыслями, влечениями и страхами),

— Депрессивный (проявляется заторможенностью, замкнутостью, подавленным настроением),

— Неврастения (проявляется головными болями, напряжением, тремором, учащёнными сердцебиением и дыханием).

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Как лечить?

Лечение неврозов у детей требует комплексного и индивидуального подхода. Необходимо устранить источники, вызвавшие невротическое состояние. Далее может быть назначена медикаментозная поддержка и психотерапевтические занятия. Сопровождается лечение физкультурой, массажем, плаванием, играми и творчеством.

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Фото превью: pomoshroditelyam.ru