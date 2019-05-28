Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье » Акушерство и гинекология
Репродуктология Забытые методики Мать и дитя Маммология
Автор Наталья Сухарева

Детский невроз: особенности заболевания

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя print

Некоторым родителям, к сожалению, приходится столкнуться с диагнозом невроза у ребёнка. Что это такое? Под неврозом понимается нарушение психического состояния, которое возникает из-за воздействия, носящего травмирующий характер. Опасности или сложности в лечении, невроз не представляет. Обычно он является временным состоянием и хорошо поддаётся терапии. Однако не все родители способны заметить его симптоматику в череде детских проявлений и придать ей значение. Плаксивость, страхи, апатия, раздражительность, потеря аппетита и сна у малыша часто не послужат поводом для начала лечения. Это приводит к тому, что невротические расстройства становятся весьма распространённым явлением у детей.


Главный детский психиатр: почему дети становятся психами

В чем причина?

Специалисты называют два ведущих основания возникновения неврозов у детей:

— Физиология. Сюда относят наследственные предрасположенности, осложнённое течение беременности и родов, болезни раннего периода, состояния переутомления и травмы.

— Психология. Здесь ведущая роль отводится строгому семейному воспитанию, гиперопеке, неблагоприятной обстановке дома, стрессам, чрезмерным эмоциональным переживаниям, избыточным интеллектуальным нагрузкам.

Встречается и переплетение обоих оснований: ослабленное состояние здоровья сочетается с травматизацией психики ребёнка.

Читайте также: Главный психиатр Москвы: Наша школа - путь к неврастении

Что отнести к симптомам невроза?

Проявления невротического состояния также делятся на имеющие физиологичную и психологическую природу.

На физическом уровне расстройство проявит себя:

— Нарушенным сном и изменением аппетита,

— Головными болями и/или головокружениями,

— Неприятными ощущениями в грудной клетке и брюшной полости,

— Судорогами или слабостью в мышцах.

Психологические симптомы невротических состояний обратят на себя внимание:

— Нестабильностью эмоциональной сферы,

— Состоянием раздражительности,

— Обидами и чрезмерной ранимостью,

— Страхами,

— Частыми истерическими взрывами.

У детей проявления невроза обычно не ограничиваются всего одним симптомом. Это состояние чаще всего заявляет о себе и психологической, и физиологической симптоматикой. Малыш может страдать от головных болей либо от спазмов в мышцах, что станет причиной возникновения раздражительности и истерик, а излишне строгое семейное воспитание явится причиной страхов.

Читайте также: Детские причуды или болезнь?

Какой невроз бывает?

Самыми распространёнными формами детских невротических расстройств называют:

— Истерический (проявляется истериками, криками, рыданиями),

— Астенический (проявляется повышенной утомляемостью, слабостью, сонливостью, плаксивостью),

— Навязчивый (проявляется навязчивыми действиями и мыслями, влечениями и страхами),

— Депрессивный (проявляется заторможенностью, замкнутостью, подавленным настроением),

— Неврастения (проявляется головными болями, напряжением, тремором, учащёнными сердцебиением и дыханием).

Читайте также: Школьные годы "чудесные": невроз, гастрит, ОРВИ

Как лечить?

Лечение неврозов у детей требует комплексного и индивидуального подхода. Необходимо устранить источники, вызвавшие невротическое состояние. Далее может быть назначена медикаментозная поддержка и психотерапевтические занятия. Сопровождается лечение физкультурой, массажем, плаванием, играми и творчеством.

Читайте также: Что такое невроз? 

Фото превью: pomoshroditelyam.ru 

Темы детский невроз здоровье ребенка психическое здоровье детей
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Квартиранты в Швейцарии
Мать и дитя
Детский невроз: особенности заболевания
Авто
Топ-5 лучших спортивных машин на 2019 год
Новости Все >
Футболист Комличенко признан лучшим легионером чемпионата Чехии
Средняя цена проезда по дублеру Кутузовского составит почти 300 рублей﻿
Тарасенко забросил шайбу, но "Сент-Луис" проиграл первый матч Кубка Стэнли
Новый президент Литвы отказался улучшать отношения с Россией
Экономисты уверены в победе Дональда Трампа на выборах 2020 года
Хоккеист Кузнецов попал в неприятную историю с белым порошком
Врио губернатора Петербурга заработал за год 6,1 млн рублей
Соцопрос: 24% россиян экономят на продуктах питания
Психиатрическую клинику имени Корсакова в Москве отреставрируют﻿
Зеленский впервые посетил позиции украинской армии в Донбассе
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты

Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.

Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Кремль
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Происшествия
Ученика московской школы попытались насильно увезти в психбольницу
Другие
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Кремль
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума

Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.

Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга, который обещал ему дать "крепкого леща"
Общество
Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга, который обещал ему дать "крепкого леща"
Другие
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Общество
ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы РФ стала сверхдержавой подобно СССР
Общество
Рейтинг доверия Путину находится на историческом минимуме - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.

Рейтинг доверия Путину находится на историческом минимуме - ВЦИОМ
Первого заместителя главы Балашихи арестовали за взятку
Новости Москвы сегодня
Первого заместителя главы Балашихи арестовали за взятку
Новости Москвы сегодня
Девушка из Подмосковья избила и покусала двух полицейских
Политика. Новости и аналитика
Против напавшего на журналиста хакасского чиновника возбудили уголовное дело
Сергей Костин Записки постороннего: деньги на Госдуму найдутся Сергей Костин Игорь Буккер Чем заманить педагога в школу? Игорь Буккер Любовь Степушова Лукашенко потерял Украину, но обрел Казахстан Любовь Степушова
Комментарии
Как регулируют экономику разумно? Опыт Китая
Стерлигов пожелал смерти выпускникам, устроившим БДСМ-флешмоб
Соцопрос: 24% россиян экономят на продуктах питания
Стерлигов пожелал смерти выпускникам, устроившим БДСМ-флешмоб
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Пилот: катастрофа с Superjet-100 вызывает массу вопросов
Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга, который обещал ему дать "крепкого леща"
В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Украинский экс-министр посчитал, что ЕС губит экономику Украины
Генерал ВСУ заявил о необходимости диалога с Россией
Записки постороннего: деньги на Госдуму найдутся
Трамп предлагает оборудовать новые авианосцы США паровыми катапультами
ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы РФ стала сверхдержавой подобно СССР
ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы РФ стала сверхдержавой подобно СССР
СМИ: экономики крупных городов России отстают от Москвы на 100 лет
Недоверие к силовикам со стороны бизнеса растет рекордными темпами
Пилот: катастрофа с Superjet-100 вызывает массу вопросов
История и современность Все >
Английская семья тратит около 1,500 рублей в месяц. Реально ли такое в России?
Английская семья тратит около 1,500 рублей в месяц. Реально ли такое в России?
В Эдинбургском зоопарке умирает старейший в мире самец суматранского тигра
В Эдинбургском зоопарке умирает старейший в мире самец суматранского тигра
Турция ждет российских специалистов для установки С-400
Турция ждет российских специалистов для установки С-400
В Тихом океане нашли обломки разбившегося истребителя F-35A
В Тихом океане нашли обломки разбившегося истребителя F-35A
Трамп предлагает оборудовать новые авианосцы США паровыми катапультами
Трамп предлагает оборудовать новые авианосцы США паровыми катапультами
Генерал ВСУ заявил о необходимости диалога с Россией
Генерал ВСУ заявил о необходимости диалога с Россией
Почему русский генерал позволил Румынии аннексировать Бессарабию
Почему русский генерал позволил Румынии аннексировать Бессарабию
"Постыдное зрелище": "забытый" московский погром 1915 года
"Постыдное зрелище": "забытый" московский погром 1915 года
Из-за чего в России возможна революция
Из-за чего в России возможна революция
Что ожидает Украину после дефолта
Что ожидает Украину после дефолта
Домашнее Все >
Старые колготки послужат на огороде
Советы
Старые колготки послужат на огороде
Как грамотно выбрать саженцы
Деревья и кустарники
Как грамотно выбрать саженцы
Что можно построить на дачном участке
Ландшафтный дизайн
Что можно построить на дачном участке
Цукеша - кабачок без недостатков
Овощи
Цукеша - кабачок без недостатков
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
Вредители и болезни
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
В Гонконге женщина сходила в туалет и забыла десять лет жизни
В Гонконге женщина сходила в туалет и забыла десять лет жизни
Специалисты назвали симптомы нехватки одного из важнейших витаминов
Специалисты назвали симптомы нехватки одного из важнейших витаминов
Эвелина Хромченко порекомендовала выпускницам платья из Канн
Эвелина Хромченко порекомендовала выпускницам платья из Канн
Женский гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года для всех знаков Зодиака
Бузова сняла новый клип
Бузова сняла новый клип
Флешмоб #СПОНЕДЕЛЬНИКА я начну
Флешмоб #СПОНЕДЕЛЬНИКА я начну
Настя Самбурская о дружбе
Настя Самбурская о дружбе
Ксения Собчак мечтает увидеть "Дылду"
Ксения Собчак мечтает увидеть "Дылду"
Есть ли польза от фастфуда
Есть ли польза от фастфуда
Сок из стеблей сельдерея: мифы и реальная польза напитка
Сок из стеблей сельдерея: мифы и реальная польза напитка
Мужское Все >
Под Могилевом запретили ловить сомов
Под Могилевом запретили ловить сомов
Мурманский рыбак поздоровался с китами
Мурманский рыбак поздоровался с китами
Как правильно выбрать освещение для спальни?
Как правильно выбрать освещение для спальни?
ПВХ-плитка для пола: преимущества и недостатки
ПВХ-плитка для пола: преимущества и недостатки
Как лимон может помочь в домашнем хозяйстве?
Как лимон может помочь в домашнем хозяйстве?
Как визуально расширить узкий коридор?
Как визуально расширить узкий коридор?
Паркет или ламинат: что лучше?
Паркет или ламинат: что лучше?
Спорт и предубеждения: несколько полезных советов
Новости спорта
Спорт и предубеждения: несколько полезных советов
Правильная пробежка: основные правила и ошибки
Новости спорта
Правильная пробежка: основные правила и ошибки
Спортивное питание для детей
Новости спорта
Спортивное питание для детей
Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой
Новости спорта
Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Новости Украины
В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт

Украина может объявить дефолт в результате "войны политических и финансовых сил", олигархи обогатятся, а народ спасет Россия, считает эксперт Андрей Суздальцев.

В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт
ЕС-США: торговые войны военных союзников
Евросоюз
ЕС-США: торговые войны военных союзников
Грузия: Хартия свободы - запрет на мысли о коммунизме
Новости Грузии
Грузия: Хартия свободы - запрет на мысли о коммунизме
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Выборы в Европарламент: расклад сил
Евросоюз
Выборы в Европарламент: расклад сил
В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов
Бывший СССР
В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов
Германия объявила о плане ликвидации клановой преступности
Евросоюз
Германия объявила о плане ликвидации клановой преступности
Евросоюз разворачивается к патриотизму и расползается
Евросоюз
Евросоюз разворачивается к патриотизму и расползается
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта
Бывший СССР
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта
Королева в игре. Шахматная партия Киршнер против США
Южная Америка
Королева в игре. Шахматная партия Киршнер против США
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ