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Автор Эльвира Ломакина

Что такое орторексия?

Здоровье » Здоровье и профилактика print

В последнее время усилился интерес к правильному питанию. Даже не интерес, а какая-то повальная зависимость от правильного питания. Люди высчитывают количество калорий в день, следят за тем, чтобы в их рационе оказывались только натуральные продукты (и никаких исключений!), занимаются спортом… Такие люди обычно вызывают восхищение своей силой воли, однако даже у такого образа жизни есть своя тёмная сторона. Как понять, где простое желание быть здоровым превращается настоящие психологические проблемы, и что с этим делать?


Первая клиника для лечения анорексии открылась...

Для начала необходимо понять, что такое орторексия. Официально ни один доктор нам не скажет, дескать: "У вас орторексия". Но многие из нас уже заболели, считая, что всего лишь правильно питаются. Отдельным расстройством пищевого поведения, наряду с булимией и анорексией, орторексию выделил один американский учёный около двадцати лет назад. Люди сосредотачиваются на том, что должны есть исключительно здоровую пищу, перед покупкой любого продукта тщательно перепроверяют состав, чтобы, не дай бог, какой плохой консервант не закрался. Намерение, казалось бы, замечательное (разве забота о своём здоровье — это плохо?), однако в какой-то момент оно превращается в манию и принимает очень извращённые формы.

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Орторексия способна легко маскироваться под здоровое питание. Мы начинаем с расчёта калорий, отказа от сахара, в общем, делаем все то, что нам советуют в соцсетях. Это ведь модно, круто. Мы внимательно отслеживаем, сколько и чего съели за день, высчитываем соотношение белков и углеводов, делимся информацией с подписчиками и вообще наслаждаемся жизнью. Недолго, правда. Потом мы случайно съедаем какую-нибудь пиццу в кафе с друзьями и корим себя за такую слабость. Ведь в тесте явно была не цельнозерновая мука. Мы принимаем смешливый вид — никто не должен узнать о том, как мы сильно себя за такое ненавидим — а ночью жалеем, что не засунули два пальца в рот. Вряд ли такое поведение можно назвать нормальным.

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У тех, кто страдает от орторексии, обычно панику вызывает мысль, что они могут съесть что-то нездоровое. За неправильную еду следуют "наказания", презрение к самим себе. Мысли крутятся исключительно вокруг рациона, он заменяет и дружбу, и отношения. В результате, не больные начинают управлять едой, а она ими. И это может звучать довольно забавно, если бы не было так страшно: в особых случаях такой жесткий контроль над своим питанием может привести к тяжёлой депрессии.

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Как только человек понимает, что у него орторексия, нужно сразу обратиться к врачу. Основные симптомы сводятся к тому, что человек начинает слишком тщательно отбирать продукты для приготовления пищи, постепенно ужесточает диету, а его настроение целиком и полностью зависит от еды.

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Фото превью: abcfact.ru

Темы болезнь здоровье орторексия психическое расстройство расстройство пищевого поведения
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