Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье » Здоровье и профилактика
Психотерапия Диета Флебология Профилактика Первая помощь
Автор Эльвира Ломакина

Развенчиваем "медицинские" мифы

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Наука движется вперёд невероятными темпами, однако многие из нас мысленно всё ещё живут где-то в Средневековье. С раннего детства мы слышим рекомендации, вроде: "спать нужно не меньше восьми часов", "после каждого приёма пищи необходимо чистить зубы", "в любой стрессовой ситуации надо глубоко дышать" и т. д. Мы привыкли к ним настолько, что даже не допускаем мысли, что информация могла "устареть". Так какие же советы на деле всего лишь мифы, внушаемые нам на протяжении уже долгого времени?


ТОП 10 Мифов о Здоровье Человека

Читайте также: Медицинские мифы, или Надо ли лечиться у академика

Наверное, самым популярным заблуждением является утверждение, что манту мочить нельзя. И не первое поколение школьников изворачивается как может, пока принимает душ, лишь бы ни капля воды не попала. Говорят, будто попав на пробу, вода может вступить в реакцию, тем самым дав возможность заподозрить туберкулёз. Это не так, потому что инъекция вводиться очень глубоко и вода просто не способна туда проникнуть. Поэтому мыться можно спокойно, главное, стараться не тереть.

Читайте также: Пять мифов медицины XIX века

Второе место занимает вера в живительные и дезинфицирующие способности перекиси водорода. Специалисты доказали, что тот раствор, который мы находим в аптеках, полезен так же, как проточная вода при обработке ран — определённый эффект есть, но ничего супер полезного. К тому же, как защитник от бактерий, перекись (и йод, между прочим) тоже не лучшее средство. Это связано с тем, что многие микроорганизмы просто нейтрализуют их действие и продолжают спокойно проникать в организм.

Дальше следуют любимые всеми противовирусные средства. Увы, но в большинстве своём они лишь пустая трата денег: помощь они оказывают только при гриппе типа А, облегчая симптомы и сокращая срок болезни едва ли на пару дней. И даже сам список средств, которые способны помочь, очень и очень ограничен. Более того, многие препараты против простуды и гриппа опасны для нашего здоровья, и налегать на них не стоит.

Читайте также: Насколько эффективен "Кагоцел"? Мифы и реальность

Все очень любят говорить о том, что при плохом освещении портится зрение. Увы, это — очередной миф. Глазам некомфортно при тусклом свете, потому что мышцы напрягаются сильнее обычного, однако на само зрение это никак не влияет.

"Перед тренировкой нужна растяжка!" — советуют все и вся, забывая сказать, кому и зачем она нужна. Конечно, если мы ставим цель побить рекорд на беговой дорожке, можно и размяться, но в принципе, никакой особой пользы от этого не будет. Из-за растяжки мышцы меньше болеть не станут после тренировки, наоборот, если растягиваться слишком сильно, можно навредить себя. Но тут важно помнить, что "растяжка" и "разминка" хоть и звучат похоже, но вещи разные. Вот без разминки перед интенсивной тренировкой не обойтись.

Читайте также: Мельница мифов: медицинские заблуждения

Фото превью: Вектор Ньюз

Темы миф ложь правда здоровье медицина
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Впервые в истории Израиля: как Авигдор Либерман устроил переполох в кнессете
Здоровье и профилактика
Развенчиваем "медицинские" мифы
Полезно знать
Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии
Новости Все >
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Реформа власти Приморья не увеличит расходы на чиновников - губернатор
В Белоруссии казнили виновного в трех убийствах киллера
Российские наземные станции ГЛОНАСС могут появиться в Аргентине
Абрамович выделил $5 млн на борьбу с антисемитизмом
Глава кузбасского городка лишился поста из-за оползня
Суд вынес новый приговор Кокорину и Мамаеву
Кокорин и Мамаев получили срок
Россельхознадзор выясняет обстоятельства массовой гибели рыбы на Байкале
CIES: Мбаппе - самый дорогой футболист мира, Криштиану Роналду - 20-й
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Флебология
Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры

Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.

Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры
Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии
Военные новости
Военнослужащие РФ испытывают свое оружие на армии США в Сирии
Новости Грузии
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
Военные новости
В Японии рассказали о причинах крушения истребителя F-35A
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана

Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.

Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Происшествия
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Новости полиции и криминала
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
США и Канада. Новости и аналитика
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Общество
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране

Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.

Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости полиции и криминала
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Общество
Медведев предположил, что в будущем рабочая неделя станет четырехдневной
Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева Александр Артамонов Контрбатарейный радар из США не поможет Украине Александр Артамонов
Комментарии
Кинокомпания из США требовала от Первого канала 500 тысяч рублей за фильмы с Державиным
В России введут "социальный рейтинг граждан", как в Китае?
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
"Коммунисты России" требуют запретить сериал "Чернобыль" от HBO
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
В России введут "социальный рейтинг граждан", как в Китае?
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Имя ветра знали наши предки
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Лукашенко вспомнил о старых долгах перед Белоруссией
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
Самоил Биндер: Как крутилось колесо фортуны
ВТО предрекла крупнейший экономический кризис за последние 20 лет
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Роскачество: классической является окрошка на квасе, а не на кефире
Мамаев не стал ничего просить у суда и назвал процесс шоу
На картах мира исчезнет Kiev
В России введут "социальный рейтинг граждан", как в Китае?
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
На картах мира исчезнет Kiev
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ