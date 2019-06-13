Развенчиваем "медицинские" мифы

Наука движется вперёд невероятными темпами, однако многие из нас мысленно всё ещё живут где-то в Средневековье. С раннего детства мы слышим рекомендации, вроде: "спать нужно не меньше восьми часов", "после каждого приёма пищи необходимо чистить зубы", "в любой стрессовой ситуации надо глубоко дышать" и т. д. Мы привыкли к ним настолько, что даже не допускаем мысли, что информация могла "устареть". Так какие же советы на деле всего лишь мифы, внушаемые нам на протяжении уже долгого времени?



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Наверное, самым популярным заблуждением является утверждение, что манту мочить нельзя. И не первое поколение школьников изворачивается как может, пока принимает душ, лишь бы ни капля воды не попала. Говорят, будто попав на пробу, вода может вступить в реакцию, тем самым дав возможность заподозрить туберкулёз. Это не так, потому что инъекция вводиться очень глубоко и вода просто не способна туда проникнуть. Поэтому мыться можно спокойно, главное, стараться не тереть.

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Второе место занимает вера в живительные и дезинфицирующие способности перекиси водорода. Специалисты доказали, что тот раствор, который мы находим в аптеках, полезен так же, как проточная вода при обработке ран — определённый эффект есть, но ничего супер полезного. К тому же, как защитник от бактерий, перекись (и йод, между прочим) тоже не лучшее средство. Это связано с тем, что многие микроорганизмы просто нейтрализуют их действие и продолжают спокойно проникать в организм.

Дальше следуют любимые всеми противовирусные средства. Увы, но в большинстве своём они лишь пустая трата денег: помощь они оказывают только при гриппе типа А, облегчая симптомы и сокращая срок болезни едва ли на пару дней. И даже сам список средств, которые способны помочь, очень и очень ограничен. Более того, многие препараты против простуды и гриппа опасны для нашего здоровья, и налегать на них не стоит.

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Все очень любят говорить о том, что при плохом освещении портится зрение. Увы, это — очередной миф. Глазам некомфортно при тусклом свете, потому что мышцы напрягаются сильнее обычного, однако на само зрение это никак не влияет.

"Перед тренировкой нужна растяжка!" — советуют все и вся, забывая сказать, кому и зачем она нужна. Конечно, если мы ставим цель побить рекорд на беговой дорожке, можно и размяться, но в принципе, никакой особой пользы от этого не будет. Из-за растяжки мышцы меньше болеть не станут после тренировки, наоборот, если растягиваться слишком сильно, можно навредить себя. Но тут важно помнить, что "растяжка" и "разминка" хоть и звучат похоже, но вещи разные. Вот без разминки перед интенсивной тренировкой не обойтись.

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Фото превью: Вектор Ньюз