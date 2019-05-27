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Автор Валентина Свобода

Чем грозит нехватка витамина В12

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Принято считать, что только вегетарианцы страдают от нехватки витамина В12 в организме, но ученые уже давно опровергли этот миф. Узнайте, как диагностировать у себя нехватку этого витамина, кто попадает в группу риска и как справиться с дефицитом.


Витамины не нужны? | IQ

Как распознать дефицит витамина В12

Коварство В12 заключается в том, что витамин накапливается в нашем организме. То есть совсем необязательно, употреблять его в пищу каждый день, но нужно стараться соблюдать недельную норму его употребления. Это, с одной стороны, хорошая новость, но с другой… Организм достаточно долго может находиться в режиме "ожидания" поступления новой дозы витамина, а мы об этом можем даже не знать. Скрытый дефицит витамина может протекать годами, пока не даст о себе знать. Косвенными симптомами нехватки В12 является быстрая утомляемость, слабость, выпадение волос, повышенная тревожность, депрессия, частые простуды. Но в мире стресса и напряжения, такие симптомы легко пропустить. Тогда появляются следующие сигналы: глаза начинают плохо различать желтый и синий цвет, появляется одышка, падают спортивные показатели, кожа становится очень бледной с земляным оттенком, ощущаются покалывания в руках и ногах, воспаляется язык и десны, повышается температура. Эти симптомы приходят не все вместе, но их игнорировать не стоит.

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Все мы в группе риска

Витамин В12 не синтезируется в нашем организме самостоятельно, его необходимо получать либо с пищей, либо в витаминах, но на регулярной основе.

Восстанавливаем запасы

Как образуется этот витамин? Фактически он является продуктом жизнедеятельности особых бактерий. Его много в мясе, птице, яйцах, морепродуктах, молочных продуктах, то есть в продуктах животного происхождения. Но если вы нечасто употребляете продукты из этого списка или решили вовсе от них отказаться, то стоит принимать в пищу продукты, обогащенные этим витамином. Это протеиновые коктейли, растительные виды молока, хлеб, сухие завтраки, какао.

При остром дефиците витамина В12 или в период восстановления после тяжелой болезни или операции врач может назначить курс витаминных инъекций. Их не стоит бояться. После этого, крайне важно следить за тем, чтобы В12 регулярно поступал в организм.

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Дневная норма

Если вы едите обогащенные продукты, то читайте этикетку и соблюдайте суточную потребность в витамине. Если вы едите продукты животного происхождения, то в день нужно съедать что-то из этого списка на выбор: стакан цельного коровьего молока, 2 средних куриных яйца, сто граммов курицы или говядины, двести граммов скумбрии.

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Фото превью: brjunetka.ru

Темы витамины здоровье витамин В12 авитаминоз
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