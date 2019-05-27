Побочные эффекты от оральных контрацептивов

Гормональные оральные средства повсеместно используются женщинами для предотвращения нежелательной беременности. Также подобные таблетки назначают специалисты и во многих других случаях проблем со здоровьем: нерегулярные менструации, болезненные месячные, эндометриоз, прыщи и проблемы с предменструальным синдромом. Так или иначе, многие женщины принимают это лекарство и, к сожалению, часть из них покупает противозачаточные без консультации врача. Чем это чревато? Разберём в этой статье.



Как мужские оральные контрацептивы смогут защитить от нежелательной беременности

Рассмотрим 10 самых распространённых побочных действий противозачаточных таблеток.

1. Межменструальный споттинг

Или же межменструальные мажущие выделения. Предполагает небольшие кровотечения, встречающиеся между ожидаемыми периодами. Эти выделения чаще всего встречаются в процессе привыкания организма к гормональным средствам — то есть первые три месяца у многих женщин начинается споттинг. В принципе, после этого срока у большинства женщин межменструальные выделения прекращаются, хотя у некоторых они могут наблюдаться и до полугода, и даже больше. В этом случае необходимо срочно идти к врачу.

Обратиться к врачу также необходимо тем, кто испытывает 5 или более дней кровотечения во время приёма таблеток или сильное кровотечение в течение 3 или более дней. В других случаях, если споттинг периодичен и незначителен, волноваться не следует: это кровотечение может случиться из-за того, что матка приспосабливается к более тонкой слизистой оболочке эндометрии или из-за того, что организм приспосабливается к различным уровням гормонов.

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2. Тошнота

Некоторые люди испытывают лёгкую тошноту при первом приёме таблетки, но симптомы обычно проходят через некоторое (и довольно короткое) время. Неприятный симптом можно устранить, если принимать таблетки с едой или перед сном. Если тошнота не проходит более 3 месяцев или переходит в постоянную рвоту, вам следует обратиться к врачу.

Тошнота, опять же, происходит из-за гормонального перестроения. В принципе, любые лёгкие побочные явления, а также серьёзные паталогические процессы, так или иначе, связаны именно с этим перестроением. Поэтому важно придерживаться правильного приёма таблеток, правильной дозировки и принимать лекарство только после назначения. Иначе у вас произойдёт серьёзный гормональный сбой, исправлять который будет в разы сложнее, чем "простые" побочки.

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3. Болезненность молочных желез

Противозачаточные таблетки могут вызвать болезненность груди. Это обычно проходит через несколько недель после начала приёма таблеток. Болезненность наступает из-за временного увеличения груди на 1-2 размера (влияние гормонов на молочные железы).

Тут, кстати, следует вспомнить о существующем мнении, что противозачаточное может вызвать рак груди — это миф. Большая часть из всех исследований на эту тему опровергли это мнение.

Но тем не менее, гормональные средства могут сгустить кровь, из-за чего на груди могут появиться припухлости. При их обнаружении не следует паниковать, но обратиться к врачу стоит.

Чтобы избежать болезненности или уменьшить её, следует понизить потребление кофеина и соли, а также рекомендуется носить удобное, не сдавливающее грудь бельё.

4. Головные боли и мигрень

Эстроген и прогестерон напрямую влияют на головные боли у женщин. В принципе, практически в половине случаев подобных болей у женщин связано со скачками уровней этих гормонов.

Умеренная интенсивность головной боли при приёме противозачаточных — нормальное явление. Если же боль постоянная или очень сильная, опять же, следует обратиться к врачу.

Для профилактики мигрени следует понизить количество соли, а также полностью убрать из рациона во время приёма гормонов шоколад, кофе, красное вино, солёные и копчёные продукты.

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5. Прибавка в весе

С гормонами увеличивается не только вес груди, но и общая масса всего тела. Хотя следует отметить, что клинические исследования не обнаружили устойчивой связи между использованием противозачаточных таблеток и колебаниями веса. Однако всё может возникнуть задержка жидкости, особенно вокруг груди и бедер. Из-за этой задержки женщина может "поправиться" на 6 килограмм.

В принципе, отмечалось также и то, что при приёме гормонов люди наоборот теряли в весе. Поэтому здесь всё индивидуально.

6. Изменения в настроении

Самый распространённый побочный эффект. В основном настроение меняется в худшую сторону: наблюдаются вспышки агрессии и даже депрессия. Такое колебание происходит из-за увеличения количества эстрогена в организме.

Если настроение меняется у вас продолжительное время, а депрессивное настроение держится в течение нескольких недель, то стоит обратиться к врачу: эстроген никак не может прийти в норму.

7. Нарушение менструального цикла

Также самый распространённый эффект.

В основном, после приёма гормонов месячные начинаются раньше срока примерно на 1-2 недели. Но также могут быть и "опоздания": обычно они не превышают семи дней.

Следует запомнить: если ваша задержка длится больше семи дней, или же вы дождались того, чтобы понять, что весь период был пропущен — вполне возможно, что таблетки не подействовали, и вы беременны. То есть, задержка длится больше недели — идите к врачу.

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8. Снижение либидо

Гормон или гормоны в противозачаточных таблетках могут влиять на половое влечение или же либидо у некоторых людей. Если снижение либидо сохраняется и вызывает беспокойство, то следует обсудить это с врачом.

В некоторых случаях противозачаточные таблетки могут наоборот повышать либидо, например, устраняя беспокойство о беременности и уменьшая болезненные симптомы менструальных болей, предменструального синдрома, эндометриоза и миомы матки. В любом случае, если ваше состояние начинает вас беспокоить, то обратитесь к специалисту, чтобы устранить гормональный дисбаланс.

9. Выделения из влагалища

Предполагается изменение количества или цвета влагалищной смазки. Подобные изменения обычно не вредны, но изменения цвета или запаха могут указывать на возможную инфекцию, что не связано с оральной контрацепцией.

10.Дискомфорт в глазах

Удивительно, но факт, гормональные контрацептивы влияют на глазную роговицу, а точнее на её утолщение. Это утолщение не является признаком повышенного уровня риска других и более серьёзных глазных заболеваний, но всё же и оно таит неприятные моменты. Например, некоторые женщины во время приёма лекарства не могут безболезненно носить контактные линзы. Поэтому всем женщинам, имеющие проблемы со зрением, лучше во время приёма гормонов перейти на очки.

Это самые распространённые и, пожалуй, самые безобидные последствия от приёма гормональных средств. Они встречаются и у тех, кто принимает по назначению, и у тех, кто принимает с нарушениями в расписании и в дозировке. Но следует всё же запомнить, что гормоны — очень важные и "серьёзные" для нашего организма вещества. Неправильное их употребление может нарушить работу не только продуктивной системы, но и остальных систем также. Поэтому не занимайтесь самолечением гормонами, придерживайтесь строгой инструкции врача, и не беспокойтесь сильно о побочных явлениях — они будут в большинстве случаев при приёме оральных контрацептивов, но их умеренное протекание вписывается в норму.

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Фото превью: g-academy.ru