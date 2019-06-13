Обмен веществ и его роль для здоровья

В последнее время всё больше и больше людей сталкиваются с нарушением обмена веществ. У кого-то это вызвано большим количеством стресса, у кого-то здоровье в принципе не позволяет жить спокойно (и свободно). Причем большинство из нас придерживается мнения, медленный обмен веществ это плохо (из-за него появляется лишний вес!), а быстрый — мечта всей жизни, ешь и худеешь, тут же. Однако процесс обмена веществ, на самом деле, куда сложнее.



Как ускорить обмен веществ — советы диетологов...

Для начала необходимо понять, что такое метаболизм, и как он вообще работает. Говоря простым языком — это совокупность химических и физических процессов, в результате которых мы трансформируем съеденное в энергию. В еде содержатся белки, жиры, углеводы и прочие полезные вещества, витамины и минералы; благодаря ферментам они распадаются в нашем пищеварении, проникают в кровь, а затем вместе с ней попадают в клетки тела. В процессе "насыщения" клетки как раз и получают энергию, они могут правильно работать, а мы дышим, двигаемся, думаем и живём.

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Продукты распада, образующиеся из-за окисления, возвращаются в кровь и циркулируют в ней, пока не попадают в органы выделительной системы (печень, почки…), Затем они выводятся. Это — идеальная картина работы обмена веществ.

Нарушением метаболизма считается любой сбой с момента, как пища попадает в наш организм, и до того момента, как она из него выводится. К примеру, нехватка ферментов для расщепления продуктов питания или малое количество кислорода в крови (что мешает клеткам "насытиться" в полной мере), или отказ клеток от питания — это лишь некоторые из возможных нарушений обмена веществ. Кажется, будто всё это совсем не важно, однако из-за одного сбоя могут начаться проблемы у всего организма.

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Конечно, не всегда можно понять, что есть какие-то нарушения в метаболизме. Кто может заподозрить какие-то отклонения в резко усилившейся любви к сладкому? Очень не многие. Однако есть симптомы, на которые стоит обратить внимание как можно раньше, пока дело не приняло опасный поворот.

К таким симптомам относиться, например, то, что человек быстро утомляется, чувствует постоянный упадок сил и не может спать ночью (бессонница вообще может свидетельствовать о самых разных заболеваниях). Женщины при нарушениях обмена веществ обычно сталкиваются с нарушившимся менструальным циклом. Вес может либо резко падать, либо подниматься (хотя никаких перемен в рационе не произошло). Память и когнитивные способности становятся хуже, чем раньше. Портится кожа (акне, раздражения), без конца ломаются ногти, выпадают волосы. Давление без конца скачет. Преследуют запоры/диарея, частые мочеиспускания, может резко меняться настроение. Разумеется, по отдельности эти симптомы могут говорить вовсе не о проблемах с обменом веществ, но вместе — запросто. Лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы быть уверенным, что всё в порядке.

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Фото превью: Obozrevatel