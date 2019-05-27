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Автор Редакция health.pravda.ru

Психотерапевт: "Стресс - это хорошо!"

Здоровье » Здравоохранение print

Президент Межрегиональной общественной организации "Профессиональное объединение врачей сексологов", преподаватель Санкт-Петербургского института психотерапии имени Б. Д. Карвасарского, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Евгений Кульгавчук не только доступно объяснил "Правде.Ру", зачем нужно ходить к психотерапевту, но и рассказал про опасности переходного, кризис среднего возраста и другие этапы развития личности.


Как повысить качество своей жизни

Почему важно иметь доверительные отношения со своими детьми? Какой бедой может обернуться доступность сексуального партнера и многочисленные половые связи, кроме вероятности подхватить дурную болезнь? Чем вредна бессонница? И еще многое для того, чтобы повысить качество своей жизни, можно узнать из беседы с опытным врачом.

Читайте начало интервью:

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Евгений Александрович, есть понятие — кризис среднего возраста. Такая проблема действительно существует или это просто мы себе надумываем?

— Я когда-то статью на эту тему писал. Так и назвал ее: "По поводу кризиса среднего возраста". Наверное, вся наша жизнь с момента рождения — кризис. Давайте философски поразмышляем, потому что какие-то градации определенно есть, что-то во столько-то лет наступает, потом — другое и т. д.

Мы можем говорить так каждый раз, когда какая-то новая ступенька, какое-то подведение итогов происходит. Конечно, есть такое. Какой-то кризис и у трехлетнего ребенка тоже может быть, и у 33-летнего. Механизмы здесь следующие. Это завершение одного и начало нового этапа, когда человек проводит некую инвентаризацию.

Мужчин это в большей степени касается, потому что у них больше заточенность на результаты, на действия. И надо понять, стоишь ли ты чего-то, смог ли ты, получилось ли у тебя… В этом плане мужчина себя чаще судит и корит, поэтому мужскому полу труднее.

Но у женщин тоже аналогичное есть. Когда женщине, допустим, 35 лет, она задает себе такие вопросы; когда замуж выходит, тоже возникает нечто подобное. Если уже чуть ли не каждый встречный начинает эти вопросы задавать, тоже случается своего рода кризис среднего возраста. И по вечерам эта женщина может плакать от одиночества. Ну ладно, заведет себе кота хотя бы, все легче.

А у мужчины сложнее. Мечтал стать, допустим, космонавтом. Пришло время, подвел итоги и понял, что уже не стать космонавтом. И вот в этом случае как раз помощь психотерапевта очень бывает нужна, для того чтобы пересмотреть цели. Может быть, в космос-то совсем и не надо было, и жизнь неплохо налажена, а для осуществления мечты можно просто сходить в музей космонавтики.

— Как у Остапа Бендера, хотел быть графом Монте-Кристо, а придется примерить костюм управдома…

— Да, примерить костюм космонавта, может быть, достаточно. Поэтому гибкость, конечно, важна. И следующий квест, конечно, уже пора проходить. Работать успешно, потом — женитьба, потом — еще что-то обязательно будет. Масса этапов в жизни у каждого. И без кризисов здесь в любом случае не обойтись, просто надо их преодолеть.

Вообще очень интересно, что китайский иероглиф кризиса имеет два значения — возможность в том числе, а не только проблему. Да, очень часто люди говорят, что стресс — это очень плохо. Нет! Стресс — это хорошо. Стресс — это закаливание, возможность мобилизоваться, чему-то научиться, преодолеть и идти дальше.

— Еще живой...

— Еще живой, да. На самом деле, есть не только такое понятие, как стресс, но есть и дистресс. Вот это уже страшно. Дистресс — это когда нервная система истощена, человек уже ни на что не способен, у него апатия наступает, просто раздражительная слабость. Ему ничего не хочется уже. Это уже патологическая ситуация.

В принципе, конечно, человек, пока жив, что-то делает, что-то творит. Да, он расстраивается. Без этого тоже не получится. Но надо следить, чтобы в жизни золотое сечение соблюдалось: две трети должно быть хорошего, но одна треть пускай будет каких-то условных минусов и кризисов всяких.

Благодаря им мы будем чему-то учиться, обновляться в конце концов. А как мы почувствуем плюсы, если нет минусов? Поэтому кризис — это хорошо, стресс — это хорошо. Но все хорошо, когда это в меру. А если уж совсем все хорошо, то уже не очень хорошо, потому что в том числе от этого потом может случится что-то совсем плохое. А человек к этому совсем не будет подготовлен…

— В подростковом возрасте какая ситуация, какие главные опасности?

— Конечно, это межполовые отношения. То есть когда уже пройден этап полоролевого поведения, когда уже как-то устаканилось поведение, обостряется вопрос: как себя вести? И начинаются какие-то пробы. И начинаются нестыковки. И кого-то отвергают. И кто-то не способен с этим справиться. Поэтому иногда бывают даже суицидальные мысли и попытки.

Поэтому родителям с детьми надо побольше общаться, дружить. К сожалению, многие современные родители озабочены, я бы даже сказал, одержимы, огромным количеством знаний, которые надо впихнуть в ребенка. И вырастают дети с синдромом отличника, это невротики, поколение невротиков. В первую очередь надо понимать и стремиться, чтобы ребенок был счастливый, а не заученный…

— И здоровый...

— И здоровый, да, а не умный, но помышляющий о самоубийстве. Надо дружить со своими детьми и, конечно, поддерживать, в том числе, и своим примером и советом. Мальчик может рассказывать отцу, что на него какая-то девочка не обращает внимания. А отец расскажет, что с ним тоже в таком возрасте было такое же и что и как он делал. Такой дружеский совет порой бывает очень полезен. Конечно, для этого надо дружить со своими детьми.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью полностью: Как повысить качество своей жизни

Темы стресс апатия дестресс подростки Точка зрения родители и дети экспертное мнение переходный возраст Евгений Кульгавчук кризис среднего возраста
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