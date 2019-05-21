Психиатр о важности ритма половой жизни

Что должно настораживать мужчин в их половой жизни — раннее семяизвержение или невозможность эякуляции? Каким образом порнография наносит вред не только общественной морали, но и здоровью любого, особенно молодого, человека?



Как повысить качество своей жизни

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил президент Межрегиональной общественной организации "Профессиональное объединение врачей сексологов", преподаватель Санкт-Петербургского института психотерапии имени Б. Д. Карвасарского, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Евгений Кульгавчук.

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— Евгений Александрович, сейчас у многих есть проблемы в интимной жизни. Что чаще случается и больше беспокоит ваших пациентов: раннее семяизвержение, невозможность эякуляции или какие-то другие моменты? И что нужно делать в таких случаях?

— Тут есть масса самых разных проблем. В любом случае пациента надо обследовать, но несколько каких-то общих вводных, конечно, можно дать. Ну, во-первых, надо понимать с точки зрения биологической, что само семяизвержение — это осеменение. Поэтому чем быстрее это происходит, тем, в общем-то, вроде бы как и лучше для реализации репродуктивного потенциала. Ведь в природе, если слишком уж замешкаться, глядишь, уже хищник съест и самого оплодотворителя, и ту, кого он оплодотворяет.

А вот если мы говорим уже про качество сексуальной жизни, конечно, в первую очередь необходим ритм половой жизни, потому что если это редко случается, то тогда и быстрее все получается. Простата начинает так работать, она переполняется, и в результате пороги снижаются. В этом случае это все происходит гораздо быстрее. Иными словами, органы, которые отвечают за оплодотворение, думают, что не скоро в следующий раз представится такая возможность, поэтому надо делать это быстро.

Что касается затрудненного семяизвержения, тут, конечно, обязательно надо смотреть, обследовать пациента, потому что масса нюансов может быть — от соматических проблем и вопросов со сном. Это могут быть урогенитальные проблемы, поэтому и физикальное обследование надо производить.

Обязательно надо исследовать даже систему запусков, то есть мотивацию, понять, о чем человек думает. Потому что сейчас бич, кстати, особенно это очень пагубно для молодежи, — это распространение порнографии. Современные подростки пересмотрели слишком много всего, их уже сложно чем-то удивить. И некоторые мужчины тоже порой увлекаются этим. Поэтому картинки в голове — совершенно другие, они не соотносятся с реальной действительностью. И тогда тоже эта проблема может быть и на верхнем этаже.

Могут быть вопросы взаимоотношений между людьми. В результате неприязненных отношений, ссор тоже может сбиться механизм репродукции. Хотя с точки зрения биологии все правильно. Но если мы не можем договориться в малом, то уж что говорить о большом — о репродукции, деторождении.

— Получается, что тут, в общем-то, симбиоз. И психические какие-то отклонения, и физиологические могут быть, так?

— Да, в комплексе всегда. И более того, оба этих фактора могут влиять друг на друга, они будут взаимно улучшать или взаимно ухудшать положение. Вообще, специальность врача-сексолога уникальная и единственная, потому что изучает не только человека…

Причем, обратите внимание, и верхний этаж, мы имеем в виду сферу психическую, не только гормоны. Это эндокринологический статус. Не только урогенитальную сферу, не только нервную систему в рамках, допустим, передачи нервных импульсов, высшей нервной деятельности, но еще и сексолог рассматривает всю систему, потому что функция парная.

В этом плане сексуальные реакции могут быть и ответные. С врагами не спят, с ними психологическая дисгармония. И в кабинет врача-сексолога приходит один человек, а разбирается там на самом деле человек десять, причастных к этому, потому что это может быть большая система. В первую очередь это родительская семья человека с проблемами и родительская семья партнера. Невольно участвуют треугольники, многоугольники. То есть у меня сложная и трудоемкая, но очень интересная специальность.

— Но обращаться нужно, видимо, пораньше. Как говорят, легче предотвратить болезнь, чем ее лечить. Да?

— Ну да, это как за рулем, когда едем, то лучше подруливать вовремя, чем потом вызывать эвакуатор.

— То есть если человек только почувствовал проблему, нужно срочно обратиться к сексологу? Или какое-то время можно подождать: самому посмотреть на развитие, ведь, может быть, это просто временный сбой?

— Я бы советовал обращаться, если уже есть тенденции и тем более тотальное распространение проблемы. Когда происходят единичные сбои, допустим, что-то там не получилось, что-то подвело в постели, но это разово, то, конечно, и не обязательно. Если же такое начинает повторяться, в этом случае я бы рекомендовал не медлить, а обращаться.

Не важно, это связано с сексуальным здоровьем или со взаимоотношениями, в любом случае это может перейти в патологию. Лучше на самом первом этапе, как мы уже говорили про подруливание, обратиться к специалисту. Очень важно получить вектор направления, а дальше уже можно двигаться самостоятельно. Поэтому очень важно своевременно все это делать.

Мужчинам надо понимать: с 30 лет снижается тестостерон, юношеская прыть уходит на второй план. Недаром шутки есть такие, что отказ женщины уже радует, а не огорчает. Но на самом деле, конечно, очень важно проходить точно такое же техобслуживание себе, как и автомобилю, примерно раз в три года. Важно понимать свой организм и заботиться о нем.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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