Польза бессмертника песчаного

Бессмертник песчаный имеет также название "сухоцвет". Это связано с тем, что его цветочные корзинки выглядят сухими, даже когда находятся на пике цветения.



Четыре сезона. Полезные растения (растения с пряными, пищевыми, лечебными свойствами)

Бессмертник встречается нескольких видов, как дикий, так и декоративный. Одного дикого бессмертника насчитывают около пятисот видов в России. Что касается пользы, то выделяют непосредственно бессмертник песчаный. Произрастает он в том числе и в южной части страны, а также в Сибири.

Если говорить о сборе и сушке этого растения, то стоит знать: больше всего пользы в соцветиях, которые только начинают распускаться. Соответственно, нужно успеть до того момента, как они распустятся полноценно. Если опоздать, то, во-первых, будут потеряны полезные свойства, а во-вторых, цветы рассыплются, когда их будут сушить. Срывают корзинки вместе с частью стебля, однако такой, чтобы это не повредило природе. Для того, чтобы высушить растение, используют затемненное помещение, которое проветривается, к примеру, чердак, или же раскладывают на свежем воздухе, в тени. В жестяных коробочках или плотных бумажных пакетах сушеный бессмертник будет храниться пять лет. Это гораздо более долгий срок, нежели тот, который в среднем предусмотрен для хранения сушеных трав (два года при соблюдении условий.)

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Что касается полезных свойств этого растения, то в первую очередь они распространяются на печень и желчный пузырь. Удивительный эффект оказывает бессмертник на желчевыводящую систему: он усиливает выработку желчи; снимает спазм в сфинктере желчного пузыря и путях, выводящих желчь; разжижает желчь.

В случае, если человек перенес гепатит, бессмертник способен удалить из организма токсичные продукты и улучшить работу клеток печени.

Также бессмертник повышает выработку желудочных соков и ферментов, и при этом замедляет эвакуацию пищи из желудка и кишечника, что является важным уточнением для тех, кто имеет патологии ЖКТ.

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Более того, бессмертник песчаный имеет антибактериальные свойства и известен тем, что выводит из организма вредный холестерин. Таким образом можно использовать бессмертник при атеросклерозе, диабете, ожирении.

Сейчас бессмертник песчаный можно найти практически в каждой аптеке. Что касается использования бессмертника в лекарственных средствах, то он содержится во Фламине.

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Фото превью: gidbody.ru