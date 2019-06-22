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Автор Валентина Свобода

Гормоны, которые действуют против нас во время похудения

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета print

В стремлении похудеть, нам часто приходится сталкиваться со срывами и "пищевыми загулами". Кажется, мотивация есть, сила воли есть. Почему не получается следовать диете? Словно само тело против того, чтобы сбросить лишние килограммы! Думаете это отговорка? Как бы не так! В нашем организме есть гормоны, у которых есть свое собственное мнение, худеть нам или нет.


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Дофамин дает наслаждение

Этот гормон активизирует в головном мозге центры наслаждения. Поэтому вкусная еда дарит человеку хорошее настроение. Однако у тучных людей наблюдается сниженный ответ на реакцию дофамина. Это значит, что они уже не получают такого удовольствия от еды, как раньше. Следствием является то, что они стараются съесть все больше. Из-за этого и происходит накопление лишних килограммов. Чтобы вырваться из порочного круга специалисты рекомендуют на десять дней отказаться от употребления абсолютно всех продуктов, в которых содержится соль и сахар, и их заменители. Еще лучше все десять дней воздерживаться от употребления белой муки и кофе. За это время вкусовые рецепторы обновятся, и вы сможете получить вкусовое наслаждение от самых обычных продуктов.

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Грелин — "голодный" гормон

Грелин формируется в слизистой оболочке желудка и подает сигнал мозгу, когда вся еда переварилась. Важно отличать чувство голода от чувства жажды или потребности развлечь себя едой. Ученые уверены, что грелин необходим нам для защита иммунной системы, крепости костей и ровной кожи. Люди, которые испытывают нехватку этого гормона, аппатичны, имеют лишний вес, у них хрупкие кости. Хорошим способом увеличить количество грелина в организме считается практика интервального голодания. Когда пару раз в неделю вы устраиваете своеобразную разгрузку организму: отказываетесь от ужина и оставляете только два приема пищи в день. В таком состоянии мобилизуются все силы организма, особенно умственные. Поэтому оригинальный способ сделать сложный отчет по работе или написать диплом — устроить себе интервальное голодание в этот день. Таким способом пользовался известный сыщик Шерлок Холмс.

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Лептин — в ответе за чувство сытости

Этот гормон производится жировыми клетками. Именно он контролирует тот момент, когда в мозг отправляется сигнал "я сыт, хватит есть". Проблема в том, что иногда мы едим "глазами". Нам хочется съесть больше любимых роллов или дополнительный кусок торта. Тут даже дело не в том, что это быстрые углеводы. Некоторые переедают и полезными продуктами. Проблема в том, что когда мы в течение долгого времени приучаем себя игнорировать сигнал организма "я сыт, хватит есть", то в теле формируется лептиновая резистентность. Организм утрачивает способность контролировать размер съеденных порций, и человек есть все больше и больше. Поэтому уменьшение порций на диете дается нам с таким трудом. Организм не чувствует, когда ему хватит и просит еще. Поэтому не стоит винить себя за слабохарактерность. Ученые пока не нашли способ полностью избавиться от лептиновой резистентности. Но значительно "смягчить" симптомы помогут продукты, богатые омега-3 и омега-6. В разумных количествах, разумеется.

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Фото превью: ovolosy.ru

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Гормоны, которые действуют против нас во время похудения
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