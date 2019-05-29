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Автор Анастасия Дунина

Боли в спине у беременных: как помочь себе

Здоровье » Акушерство и гинекология print

Беременность — поистине потрясающее явление для научной сферы. Но и в бытовой сфере, нет ничего более желанного и восхитительного для женщины, чем долгожданная беременность. Но зачастую в томительном ожидании или уже в моменты радости и восторга многие будущие матери забывают, что развитие новой жизни в её теле протекает не столь благожелательно и безболезненно, как мечтается. Беременность из-за сбоев в гормональном фоне, смещения органов, смещения и деформации скелета предполагает для будущей матери многие неприятности, связанные и с физическим, с психическим здоровьем. У каждой матери эти неприятности протекают по-своему: кто-то даже не обращает на них внимания, а кто-то на последних сроках безвылазно лежит в больнице в ожидании родов. Так или иначе, некоторые "симптомы" беременности встречаются повсеместно и могут причинить много дискомфорта женщине. И один из этих "симптомов" — боль в спине.


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Чаще всего у беременной женщины болит поясничный отдел позвоночника. И эта боль затрагивает более чем две трети женщин во время беременности, то есть у большинства будущих матерей позвоночник не выдерживает нагрузку.

Точные причины болей у каждой женщины разные. Это могут быть и гормоны, и стресс, и проблема с нервом, сильная нагрузка. Но причины всё же можно обобщить.

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В первом триместре боли могут быть вызваны гормональными изменениями. Например, в течение первого триместра уровень гормона прогестерона в организме быстро увеличивается. Высокий уровень этого гормона помогает расслабить мышцы и связки около таза — всё для будущих родов. Но высокие уровни прогестерона также может повлиять на стабильность и выравнивание суставов, из-за чего появляется ломота.

Также боли может вызвать другой гормон — релаксин. Он также подготавливает тело к родам, вызывая расслабление связок тазовых костей. Помимо прочего он помогает яйцеклетке имплантироваться в стенку матки, а также предотвращает схватки на ранних стадиях беременности. Но так или иначе, релаксин влияет и на связки, которые стабилизируют позвоночник, что может вызвать нестабильность, смещение позы и боль в пояснице.

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Ещё одна причина болей в пояснице в первом триместре — стресс.

Как бы не "обеляли" беременность, перестроение организма, перестроение психики женщины — это всегда стресс. Стресс может наблюдаться и у тех, кто очень долго не мог забеременеть.

Стресс опасен по многим причинам. Разберём одну — повышенный уровень кортизола, гормона стресса. Высокий уровень этого вещества чреват многими серьёзными последствиями, среди которых изменения в нервной системе, выделительной системе, надпочечниках. Повышенный уровень кортизола виден благодаря последующим симптомам: повышенный аппетит, апатия, сонливость, набор веса, ухудшение внимания, подавленное настроение — замечали это у беременных? Также кортизол может вызвать медленное заживление ран и боли в суставах. Поэтому при депрессии у беременных (да и не только у них) может болеть спина.

В последующих триместрах боли в пояснице объясняются уже серьёзными изменениями в строении организма женщины.

Первая причина — смещение центра тяжести. Из-за увеличения веса ребёнка многие женщины начинают отклоняться назад, смещая центр тяжести. Отклонение назад в свою очередь создаёт дополнительную нагрузку на мышцы спины, что может привести к болям в пояснице и скованности мышц.

Вторая причина — набор веса. В любом случае значительная прибавка килограмм чревата дополнительной нагрузкой на позвоночник — он же всё же наша опора всего организма, и чем организм тяжелее, тем выше давление на позвонки.

Были выведены значения максимального набора веса при беременности. Если вес у матери до беременности был меньше нормы, то во время беременности она может набрать до 18 килограмм. Мама весила нормально — до 15 килограмм. Избыточный вес, но не ожирение — 11. Ожирение — 9.

И это при том, что в эти значения входит и вес плода, то есть действительно набранные килограммы должны быть на 3-4 килограмма меньше: до 14, 11, 7, 5.

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Третья причина — расхождение мышц (диастаз).

В основном это явление наблюдается в области живота: плоду мало места, в итоге соединительная ткань между прямыми мышцами живота растягивается, давая появляться "беременному животику". Именно расхождение мышц приводит после родов к обвислому животу или выпячиванию живота при, например, упражнениях: просто часть кишечника уже не сдерживается мышцами и становится видна под кожей.

Но опустим жуткие подробности послеродовой деятельности. Во время самой беременности диастаз ослабевает поддержку спину, в итоге позвоночник начинает болеть.

Ещё одна причина — ишиас. Это — раздражение седалищного нерва. Во время беременности ишиас может возникнуть, если растущая матка и плод оказывают давление на седалищный нерв, вызывая воспаление, раздражение и боль. Кроме того, и возможный спазм грушевидной мышцы глубоко в ягодицах может раздражать нерв и вызывать болезнь.

При ишиасе наблюдается боль не только в спине, но и в ягодицах с ногами. А также плохой контроль мочевого пузыря, онемение в ногах, ощущение жжения в нижних конечностях.

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Как же ослабить или избавиться от боли в спине?

Во-первых, при болях следует обратиться к врачу, особенно, если вы имели до беременности травмы позвоночника — в этом случае причины могут быть в разы серьёзнее. А уже врач назначит и физическую терапию, и лекарственную.

Во-вторых, перед беременностью, да и во время неё необходимо укреплять мышцы спины. Здесь поможет хороший стретчинг — растяжка, укрепляющая мышцы, делая их более подвижными при этом.

Также поспособствует снятию боли сон на боку с подушкой между ног и под животом, компрессы, специальные пояса для беременных для дополнительной поддержки живота и спины, массаж. А также ношение обуви на плоской подошве, поддержание здорового веса, избегание стояния в течение длительного времени, избегание подъёма тяжёлых вещей и сна на животе.

В любом случае запомните: ещё в начале беременности начинайте действовать по советам из второго пункта. Если же начнутся боли, и они продолжительное время не проходят — идите к врачу, он вам поможет.

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Фото превью:  Доктор Джон

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Боли в спине у беременных: как помочь себе
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