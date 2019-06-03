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Автор Анастасия Дунина

Молочная железа. Что необходимо знать про грудь

Здоровье » Акушерство и гинекология » Маммология print

"Женская тема" до сих пор в некоторых странах является табу. Даже Оскар-2018 получила короткометражка о женщинах в Индии во время менструаций: девушек не просто изолирует на это время, но и в целом, особенности женского организма в Индии считаются постыдными. Но даже в более "развитых" странах "женская тема" имеет некоторый оттенок табу — ситуация настолько плоха, что около половины европеек либо стесняется обращаться к специалисту при гинекологических проблемах, либо же просто не знает всех особенностей их организма. И это при том, что женский организм более сложный, чем мужской, и, пожалуй, более удивительный, благодаря своим заложенным функциям. Поэтому мы решили рассказать о некоторых "женских" особенностях.


«Большая грудь полнит, взрослит и ее тяжело носить»...

Эта статья будет посвящена груди, а точнее столь незначительной на первый взгляд её части, как ареол. Да, именно об этом довольно маленьком участке кожи.

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Ареола — это пигментированная область кожи, которая окружает сосок. Как и в случае с грудью и другими частями тела, ареолы бывают разных форм, размеров и цвета. Зависят эти факторы от множества явлений, начиная от расы, заканчивая возрастом. То есть всё уникально, хотя в 2009 году японцы решили усреднить размеры ареолы: исследование 300 взрослых женщин в стране показало, что средний диаметр ареолы составляет около 4 сантиметров.

Несмотря на свою кажущуюся незначительность, эта часть тела также имеет свои функции. Например, именно на ареоле находятся бугорки Монтгомери. Они представляют собой маленькие железы, выпуклые на поверхности. Их количество может варьироваться от 4 до 28. В целом, железы Монтгомери — видоизменённые сальные железы, которые выделяют особый секрет. Этот секрет смазывает и защищает кожу ареолы, предотвращая высыхание и трещины. Именно поэтому во время беременности и лактации эти выпуклости находятся на пике развитости. Помимо прочего секрет этих желёз имеет запах, который привлекает грудного ребёнка. Также этой жидкости приписывают функцию привлечения и возбуждения сексуального партнера.

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Помимо прочего ареолы косвенно связаны со стимуляцией молочных желез, поскольку во время кормления младенец помещает большую часть ареолы (вместе с соском) в рот. Из-за этого, кстати, наблюдалось, что у женщин с большими ареолами есть проблемы в кормлении ребёнка: он испытывает трудности с фиксацией на груди матери.

А теперь поговорим о более "приземлённых" вещах.

Женщин, которые не знают функций пигментированной части груди, ареол волнует лишь по одной причине: изменение внешнего вида.

Как говорилось ранее, размер и цвет ареолы зависят от множества факторов, куда входят раса, возраст, генетика, гормоны, болезни и прочее. Независимо от причин, женщин больше волнуют эстетика — как они будут выглядеть с подобной грудью.

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Следуют отметить, что изменения вида ареол в первую очередь будут зависеть от изменения уровня гормонов в организме, например, во время полового созревания, беременности и кормления грудью.

Например, во время беременности ареолы многих женщин становятся больше и темнее. Эти изменения могут продолжаться и после родов, пока человек кормит грудью. Связано это всё, опять же, с гормонами: организм готовится к лактации, внешний облик всей груди женщины меняется. Когда же человек прекращает кормить грудью, она обычно возвращается к своим прежним размерам и цвету.

Интересный факт, но при таком буйстве гормонов во время менструаций, когда сначала превалирует эстроген, а затем прогестерон, соски и ареолы не имеют тенденции изменяться или увеличиваться. Сама грудь меняется: после овуляции грудь может опухать и становиться нежной. Но ареолы начинают меняться лишь тогда, когда организм понимает, что женщина забеременела.

Но, несмотря на то, что изменение размеров и цвета является результатом сбоя гормонов, некоторые женщины хотят хирургически изменить форму ареол.

Такая операция есть. Следует отметить, что профессиональные врачи советуют такую операцию лишь в некоторых случаях: асимметрия, сильная вытянутость, слишком большой размер (не забываем, что с такими особенностями некоторые женщины не могут кормить грудью).

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Стоимость такой операции начинается от 12-15 тысяч. Всё зависит от индивидуальных особенностей. Суть операции (в большинстве случаев) такова: круглый кусочек наружной ареолярной ткани удаляется, после чего кожу груди сшивают с оставшимся ареолом. Результат сохраняется до 5-8 лет, и если сделали качественно, то даже шрам будет совершенно незаметен.

Но всё же дам совет делать (если желаете) такую операцию после родов и кормления, когда форма изменится.

Как видите, даже столь незначительная часть организма имеет свои важные функции и эстетическую ценность. Надеюсь, вы что-то узнали новое про свой организм.

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Фото превью: UaUa.INFO 

Темы маммология гинекология женское здоровье
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Молочная железа. Что необходимо знать про грудь
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