Побалуй себя: как сделать расслабляющую ванну

В повседневной жизни не обойтись без стрессов и усталости, которые иногда переливаются через край. Чтобы позволить своей нервной системе отдохнуть, необходимо создать для этого соответствующие условия. Одним из лучших способов быстро снять стресс в домашних условиях, не прибегая к большим денежным затратам, это расслабляющая ванна. Горячая вода помогает успокоиться, а с добавлением в нее специальных пряностей и масел положительный эффект точно гарантирован.



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Как правильно принимать расслабляющую ванну?

К данному вопросу можно относиться несерьезно, однако время, проведенное наедине с собой подобным образом, способствует снижению уровня энтропии в сознании и уничтожению хаоса, обычно царящем в нем. Поэтому ванну следует принимать лишь тогда, когда ничто и никто не станет отвлекать от процесса. Расслабляющая ванна является также отличным средством от бессонницы, поэтому зачастую ее принимают именно на ночь.

Другим важным моментом является температура в ванной комнате. Если она будет слишком высока, есть риск получить тепловой удар, после которого ни о каком расслаблении речи идти не будет. Поэтому необходимо следить, чтобы температура находилась на комфортном для вас уровне.

В целом продолжительность принятия ванны должна составлять не более двадцати минут, а последний прием пищи должен быть как минимум за два часа до нее.

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С чем принимать расслабляющую ванну?

В народной медицине одним из основных "лекарств" являются различные травы. С ними можно также принимать ванны, причем отвар может состоять как из одного компонента, так и из нескольких. Мы приведем самые популярные варианты травяных сборов.

Первый — это сбор из корня валерианы, аира и подсолнечных семян, предварительно замоченных и размякших.

Второй — цветки липы и ромашки.

Третий вариант заключается в добавлении овсяной соломы.

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Четвертый: лаванда, шалфей, розмарин, липа, бузина, малина, земляника и листья березы смешиваются вместе, готовую смесь используют в объеме пяти стаканов на ванну.

Другим расслабляющим средством является хвоя, либо ветки и шишки сосны. Чтобы не мучиться с приготовлением сырья, можно приобрести специальный хвойный экстракт в аптеке.

Наконец, самым распространенным вариантом является принятие ванны с использованием ароматических масел. Их выбор чрезвычайно обширен и многообразен, и каждое масло обладает своим последействием. Например, эфирные масла апельсина и магнолии помогают расслабиться, а масла ели и чайного дерева снимают накопившуюся усталость. Также существуют ароматические масла для медитации. К ним относятся масла ванили, сандала и герани с добавлением в них молока.

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Фото превью: neurotechno.ru