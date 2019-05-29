Польза семян льна и льняного масла

Лен обыкновенный — травянистое растение, высота его составляет максимум один метр. Цветет с июля по август светлыми голубыми цветами. История этого растения уходит в древность. Около пяти тысяч лет назад лен начали выращивать в Египте. Сегодня в России выращивание льна чрезвычайно развито, и наша страна находится на первом месте.



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Помимо самого известного применения льна (изготовление ткани), существует и другое. Лен широко применяется как в народной, так и в обыкновенной медицине.

Наверняка каждый слышал о полезных свойствах семян льна. Что касается конкретных случаев, то лен наиболее эффективен при сердечно-сосудистых заболеваниях, для системы пищеварения, для профилактики раковых заболеваний.

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В семенах льна присутствует множество витаминов, жирных кислот, микроэлементов, пищевых волокон, ферментов и т. д. Известны такие свойства семян льна, как бактерицидные, противовоспалительные, заживляющие, слабительные, очищающие (сосуды и ЖКТ.)

Применяются семена льна как внутрь, так и наружно. Это касается непосредственно слизи семян льна, которая благодаря обволакиванию способна оказать действие против воспалений. Слизь семян льна снижает боль при воспалении, избавляет от раздражений, используется даже при язве желудка и колите, а также при отравлении, воспалении почек, мочевого пузыря, при сухом кашле. Слизь семян льна может быть приготовлена самостоятельно, это несложно и быстро.

Другой способ употребления семян льна — это льняная каша, которая представляет собой толченые семена. Льняная каша применяется в качестве легкого слабительного, а также используется при снижении веса.

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Что касается наружного применения, то семена льна используют как компресс при воспалении на коже, также при ожогах и фурункулах.

Не стоит лечиться семенами льна самостоятельно, лучше осуществить консультацию с врачом перед началом употребления.

Льняное масло популярно также. В этом масле содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Льняное масло употребляется утром внутрь перед едой 1,5 столовых ложки курсом от 21 дня до 4 недель. Это масло крайне полезно для лечения и предупреждения атеросклероза, болезней суставов, образования тромбов. Более того, употребление льняного масла облегчает процесс климакса.

Перед употреблением масло льна не нужно разогревать.

Масло льна применяется и наружно. Это касается ожогов и лучевых поражений кожи.

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Фото превью: GlobalSib