Чем может помочь сушеная гвоздика?

Чаще всего мы употребляем гвоздику в процессе приготовления еды и вряд ли предполагаем, что привычная пряность так полезна. Существует информация о том, что в Британии гвоздика имеет свое место в травяной фармакопее, также присутствует в составе антипаразитарных БАД, и в принципе обладает множеством полезных свойств.



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Издавна нераскрывшиеся бутоны гвоздики гвоздичного дерева Сизигиум используются в народной медицине. Состав гвоздики богат необходимыми и полезными веществами, в нем присутствует огромное количество витаминов, минералы, эфирное масло, клетчатка, кислоты и т. д.

Гвоздика способна оказывать бактерицидное, обезболивающее, глистогонное, противогрибковое антиканцерогенное свойства, также помогать при спазмах и метеоризме. Гвоздика способна подавить размножение туберкулезной палочки, "напугать" стафилококк и дифтерийную палочку. Имеет хороший эффект также и для профилактики гриппа.

Издавна гвоздика имеет свое место в медицине разных стран. В России же сегодня гвоздика — один из компонентов противопаразитарной БАД.

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При гастрите и пониженном аппетите употребление гвоздики полезно по той причине, что она провоцирует выработку пищеварительных соков. Однако при повышенной кислотности и язве желудка гвоздику нельзя применять ни в коем случае!

Раньше гвоздика была использована для создания обезболивающих и дезинфицирующих средств в стоматологии. Гвоздика способна помочь в случае зубной боли, положительно действовать на состояние десен. Более того, вместо жвачки лучше отдать предпочтение гвоздике, ведь она уничтожает вредные бактерии, соответственно, избавляет от специфического и неприятного запаха изо рта.

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Уникально свойство этого растения заключается в противоречивом воздействии: она может одновременно и тонизировать, и расслаблять. К примеру, снимая спазм мускулатуры ЖКТ, гвоздика тем не менее поднимает артериальное давление. Все дело лишь в дозировке.

Чтобы выбрать хорошую гвоздику, стоит знать: если бутон очень сухой, это свидетельствует о том, что эфирные масла отсутствуют. Хороший бутон должен всплывать в воде вертикально, ножкой вниз, либо опускаться под воду, на дно сосуда. В случае, если бутон лег на поверхность и пребывает в горизонтальном положении, это свидетельствует о том, что эфирных масел нет в таком бутоне. Соответственно, бутоны гвоздики, которые не содержат в себе эфирное масло, никак не могут подойти для медицинских целей.

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Фото превью: internet2u.ru