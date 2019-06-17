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Автор Александра Балан-Сенчук

Пищевые триггеры синдрома раздраженного кишечника

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это хроническое пищеварительное заболевание, которое связано со спазмами в животе, вздутием живота, чередованием диареи и запора. Считается, что это состояние затрагивает до одного из пяти человек в определенный момент их жизни и обычно оно впервые развивается, когда человеку от 20 до 30 лет.


Опасных для здоровья изменений в кишечнике можно избежать

У разных людей наблюдаются различные по степени тяжести симптомы. Даже у одного и того же человека симптомы могут варьироваться. Вспышки происходят во время периодов стресса или в ответ на определенные триггерные продукты.

Распространенность СРК в целом составляет около 20%. Как правило, он начинается в возрасте от 20 до 30 лет и встречается в два раза чаще у женщин, чем у мужчин.

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Причины

СРК вызван неизвестной патологией, которая приводит к тому, что слизистая оболочка пищеварительного тракта становится гиперчувствительной к обычной пище. В результате изменения слизистой оболочки приводят к расстройству пищеварения и размножению бактерий с образованием нескольких токсинов, которые еще более усугубляют симптомы.

Пищевые триггеры

Замечено, что некоторые продукты могут ухудшить симптомы СРК. К ним относятся:

  • Жирная пища, которая вызывает вздутие живота, тошноту и боль
  • Пища, содержащая лактозу. Сахар не всасывается в толстую кишку и подвергается ферментации с образованием газа и жирных кислот с короткой цепью, которые вызывают газообразование и диарею.
  • Алкогольные или кофеиновые напитки, которые могут раздражать слизистую оболочку кишечника, усугубляя диарею.
  • Искусственные подсластители в значительных количествах.
  • Продукты, которые легко сбраживаются, такие как капуста или бобы.

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Как определить пищевые триггеры

Люди с СРК могут попытаться определить, какие продукты вызывают их симптомы, ведя дневник питания. В нем необходимо указывать информацию о съеденных продуктах, времени приема пищи, симптомах и их продолжительности. Через несколько дней эти записи можно обсудить с лечащим врачом, чтобы составить список продуктов, которых следует избегать.

Диетические рекомендации

Люди с СРК могут подумать о том, чтобы сесть на диету, которая значительно уменьшает потребление крахмалистых продуктов и других углеводов, которые сложно переварить.

В этот период важно разработать план питания и включить в рацион некоторые продукты, которые нельзя есть. К таким продуктам можно отнести:

  • Фрукты или фруктовые соки, включая яблоки, абрикосы, манго, арбузы, а также консервированные фрукты, которые содержат много натуральных фруктовых соков
  • Овощи, включая спаржу, брокколи, капусту, цветную капусту, лук, чеснок, грибы, чечевицу и другие бобовые
  • Молоко и молочные продукты
  • Злаковые
  • Подсластители, такие как мед или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а также продукты, содержащие подсластители, такие как сорбит, маннит или ксилит

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Фото превью: Health-ambulance.ru

Темы питание здоровье кишечник хронические заболевания синдром раздраженного кишечника
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