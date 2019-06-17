Пищевые триггеры синдрома раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это хроническое пищеварительное заболевание, которое связано со спазмами в животе, вздутием живота, чередованием диареи и запора. Считается, что это состояние затрагивает до одного из пяти человек в определенный момент их жизни и обычно оно впервые развивается, когда человеку от 20 до 30 лет.
У разных людей наблюдаются различные по степени тяжести симптомы. Даже у одного и того же человека симптомы могут варьироваться. Вспышки происходят во время периодов стресса или в ответ на определенные триггерные продукты.
Распространенность СРК в целом составляет около 20%. Как правило, он начинается в возрасте от 20 до 30 лет и встречается в два раза чаще у женщин, чем у мужчин.
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Причины
СРК вызван неизвестной патологией, которая приводит к тому, что слизистая оболочка пищеварительного тракта становится гиперчувствительной к обычной пище. В результате изменения слизистой оболочки приводят к расстройству пищеварения и размножению бактерий с образованием нескольких токсинов, которые еще более усугубляют симптомы.
Пищевые триггеры
Замечено, что некоторые продукты могут ухудшить симптомы СРК. К ним относятся:
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Как определить пищевые триггеры
Люди с СРК могут попытаться определить, какие продукты вызывают их симптомы, ведя дневник питания. В нем необходимо указывать информацию о съеденных продуктах, времени приема пищи, симптомах и их продолжительности. Через несколько дней эти записи можно обсудить с лечащим врачом, чтобы составить список продуктов, которых следует избегать.
Диетические рекомендации
Люди с СРК могут подумать о том, чтобы сесть на диету, которая значительно уменьшает потребление крахмалистых продуктов и других углеводов, которые сложно переварить.
В этот период важно разработать план питания и включить в рацион некоторые продукты, которые нельзя есть. К таким продуктам можно отнести:
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Фото превью: Health-ambulance.ru
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