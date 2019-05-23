Что такое синдром отрицания беременности?

Синдром отрицания беременности - это термин, который относится к состоянию, при котором женщина отрицает свою беременность. На 20 неделе беременности он встречается у 1 из 475 женщин, но заболеваемость снижается до 1 на 2500 к моменту родов. Отказ от беременности может происходить как в психотической, так и в непсихотической форме.
Типы отрицания беременности
Женщины с психотическим отрицанием беременности имеют долгосрочные психические расстройства, такие как шизофрения, которая продолжается на протяжении всей беременности. Они могут колебаться между открытым принятием и решительным отрицанием своей беременности.
В случаях непсихотического отрицания могут быть три различных типа:
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Причины и факторы риска
Считается, что отказ от беременности является следствием неспособности приспособиться к условиям беременности. К ним относятся необходимость адаптироваться к изменяющимся физическим потребностям и потребностям, менять форму, готовиться к рождению и уходу за ребенком, а также развивать раннюю связь с плодом. Все это может привести к всепоглощающим страхам и сомнениям относительно собственной способности успешно выносить ребенка и ухаживать за ним в будущем.
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Потенциальные осложнения
Отказ признавать факт беременности может вызвать осложнения как у матери, так и у ребенка, в том числе:
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Лечение
Синдром отрицания беременности требует немедленного медицинского и психиатрического вмешательства, чтобы предотвратить убийство новорожденного. Может потребоваться как медикаментозная терапия, так и психотерапия, при этом внутренняя борьба женщины будет мягко выведена на поверхность и признана. Должна быть обеспечена социальная и семейная поддержка женщины и обучение навыкам воспитания.
Основные психические заболевания, если таковые имеются, следует диагностировать и лечить. Последующее наблюдение имеет решающее значение во всех случаях. Безопасность детей должна оставаться первостепенной, а соответствующие органы следят за здоровьем женщины и ребенка. Любая последующая беременность должна находиться под наблюдением с ранней стадии.
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Фото превью: Вокруг Света Украина
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