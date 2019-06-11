Сладости, которые можно есть во время диеты

Процесс похудения всегда связан не только с физическими нагрузками, но и с всевозможными диетами. И даже первое не вызывает подчас такого ужаса у людей, нежели второе. Особенно сильно это касается тех, кто очень любит сладости и не представляет своей жизни без них. Однако вовсе необязательно отказываться от сладкого, чтобы успешно следовать выбранной диете. Существует много полезных и вкусных аналогов, благодаря которым можно будет поддерживать фигуру в хорошем состоянии и не мучать себя.



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Заменитель первый.

Натуральный заменитель сахара - это, конечно же, мед. Он обладает приятным вкусом, насыщенным ароматом и поможет сладкоежкам постепенно полностью отказаться от рафинированного сахара. Безусловным плюсом является также польза данного продукта. Это, разумеется, касается настоящего, натурального меда. В нем содержится чрезвычайно много витаминов, минералов и нутриентов. А что насчет калорийности? Хорошая новость: в двух столовых ложках меда содержится не более семидесяти килокалорий.

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Заменитель второй.

Сахар бывает не только рафинированный, но и натуральный. Он содержится во фруктах в виде углеводов, таких как, например, глюкоза. Не секрет, что фрукты включены в рационы здорового питания, ведь в их составе - огромное количество витаминов. Они оказывают благотворное влияние на пищеварительную систему, помогают очистить организм от шлаков и токсинов, укрепляют иммунитет, а некоторые из них, например цитрусовые, оказывают жиросжигающее воздействие. Некоторые фрукты, однако, содержат слишком большое количество сахара, к ним относятся виноград и банан. Их следует потреблять в очень умеренных количествах.

Зефир и мармелад.

И тот и другой продукт не содержит в себе жиров. Мармелад и зефир создаются на основе пектина и даже обладают рядом некоторых полезных свойств. Например, они помогают регулировать уровень холестерина в крови, улучшают метаболизм и укрепляют иммунитет. Конечно, их производство неизменно связано с наличием сахара, а потому худеющим людям следует есть их понемногу. В целом около семидесяти граммов этих сладостей в несколько дней будет вполне достаточно.

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Пастила.

Фруктовая пастила является отличным заменителем сладостей. Важно уделять внимание ее качеству, поскольку в настоящей пастиле должны присутствовать яблочное пюре и яичный белок. Если пастила приготовлена, как полагается, то ее не запрещают к употреблению программы самых строгих диет.

Темный шоколад.

В отличие от своего молочного собрата темный шоколад содержит в себе более семидесяти процентов какао, а потому в его составе находятся разнообразные полезные вещества. Темный шоколад людям на диете можно потреблять около двадцати граммов в день.

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Фото превью: LeMonade.style