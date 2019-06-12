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Автор Яна Кузнецова

Полезные добавки к чаю

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Чай издавна считался напитком молодости и долголетия. Его свойств, благотворно влияющих на человеческий организм, не перечесть. Чай - это источник витаминов и различных нутриентов, а также полезных химических элементов. Напиток любим многими за свои вкусовые качества и аромат, он оказывает успокаивающее и расслабляющее воздействие на нервную систему.  И любой чай можно сделать еще полезнее, если воспользоваться некоторыми натуральными добавками, обладающими целебными свойствами.


Чай вдвоём. Каркаде

Облепиха.

Ягоды этого растения содержат в себе витамины практически любой группы, а также железо и марганец, которые, будучи важными микроэлементами, очень нужны нашему организму. Облепиху часто используют в качестве чайной добавки, она придает напитку неповторимый, насыщенный вкус. Особенно полезно потреблять облепиховый чай людям с заболеваниями ЖКТ, а также слабой иммунной системой.

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Лимон.

Пожалуй, самой популярной добавкой к чаю является лимон. Но его пользу нельзя оставить проигнорированной, ведь витамин С, содержащийся в нем отлично помогает справиться с различными инфекционными и вирусными заболеваниями. Из-за этого даже существует рекомендация съедать лимон при подозрении на заболевание. Лимон в самостоятельном потреблении, конечно, намного полезнее, поэтому хотя бы дольку нужно съедать после чаепития, без сахара и других подсластителей.

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Цитрусовые корочки.

Возможно, кто-то сталкивался с практикой своих мам и бабушек засушивать корочки апельсинов, лимонов и прочих цитрусовых. Дело в том, что корка тоже имеет в своем составе уйму полезных веществ. В свежем виде аппетита она, может быть, не вызывает, но в засушенном ведет себя совершенно иначе. Добавляя корочки цитрусовых в чай, вы получите ароматный и вкусный напиток.

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Тимьян.

Другое название травы - чабрец. Наряду с лимоном он широко используется в качестве добавки к чаю. Весьма хорошо он помогает при лечении бронхита, гриппа, простуды, самых разных болезней дыхательных путей. Также существует мнение, что тимьян помогает справляться с уныние и депрессией.

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Анис.

Спектр действия анисовых плодов очень широк. Они помогают при заболеваниях пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной систем, а также укрепляют иммунитет.

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Черничные ягоды.

Ягоды черники можно использовать не только в свежем, но и в сушеном виде. Они по-прежнему сохраняют все свои полезные свойства. Черника снимает усталость глаз, способствует укреплению иммунитета, выводит из организма токсины и очищает его от различных вредных веществ.

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Календула.

Данное растение широко применяется в народной и традиционной медицине. Особо хорошо известны ее противовоспалительные и антибактериальные свойства. Кроме того, календула является хорошим помощником в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

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Фото превью:  domalekar.ru

Темы чай добавки здоровье лечение травами народная медицина
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