Обезвоживание. Причины, симптомы, лечение

Обезвоживание - это состояние, при котором организму не хватает количества жидкости и электролитов. Тяжелое обезвоживание может привести к тяжелым последствиям и смерти, поэтому оно считается опасным для жизни состоянием, требующим срочного стационарного лечения. Повреждение мозга, судороги, образование тромба и смерть — вот лишь некоторые из серьезных осложнений тяжелого обезвоживания.
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Причины обезвоживания
Обезвоживание может происходить по разным причинам, некоторые из которых связаны с потерей избыточного количества жидкости из организма, в то время как другие могут возникать как следствие различных заболеваний. Общие причины включают в себя:
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Кто в опасности?
Почти любой человек может столкнуться с обезвоживанием, но в следующих группах наблюдается более высокая заболеваемость:
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Симптомы
Обезвоживание может быть легким или серьезным.
Легкое или умеренное обезвоживание может проявляться как:
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Сильное обезвоживание проявляется как преувеличение всего вышеперечисленного. Кроме того, может быть:
Лечение
Обезвоживание лечится быстрым увеличением потребления сбалансированных электролитов, а не воды.
В случае легкого обезвоживания в домашних условиях проще всего приготовить раствор для пероральной регидратации с 6 чайными ложками сахара на 1 чайной ложкой соли на 1 литр кипяченой и охлажденной воды.
Вода в большом количестве сама по себе может разбавить содержание соли в организме и привести к другим серьезным симптомам. Всякий раз, когда жидкость вводится перорально, дети младшего возраста могут пить больше, если для ее введения используется чайная ложка или шприц.
Если присутствует сильное обезвоживание, стационарное лечение является обязательным.
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Фото превью: Flytothesky
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