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Автор Александра Балан-Сенчук

Обезвоживание. Причины, симптомы, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Обезвоживание ­- это состояние, при котором организму не хватает количества жидкости и электролитов. Тяжелое обезвоживание может привести к тяжелым последствиям и смерти, поэтому оно считается опасным для жизни состоянием, требующим срочного стационарного лечения. Повреждение мозга, судороги, образование тромба и смерть — вот лишь некоторые из серьезных осложнений тяжелого обезвоживания.


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Причины обезвоживания

Обезвоживание может происходить по разным причинам, некоторые из которых связаны с потерей избыточного количества жидкости из организма, в то время как другие  могут возникать как следствие различных заболеваний. Общие причины включают в себя:

  • Нахождение в жаркой среде, которая способствует потоотделению и затрудненному дыханию, что приводит к обезвоживанию, если не принимать достаточное количество жидкости
  • Тяжелая диарея или рвота
  • Высокая температура с недостаточным потреблением жидкости
  • Неправильное использование диуретиков, которое приводит к чрезмерной потере жидкости и солей из организма
  • Неконтролируемый диабет, который способствует диурезу и обезвоживанию

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Кто в опасности?

Почти любой человек может столкнуться с обезвоживанием, но в следующих группах наблюдается более высокая заболеваемость:

  • Очень старые и очень молодые: у младенцев частота обезвоживания после эпизодов диарейных заболеваний выше, если потеря жидкости не была должным образом и тщательно заменена. Это может быть связано с тем, что ребенку с диареей не дают грудного молока и других жидкостей, особенно неопытным матерям и в развивающихся странах.
  • Дети с хроническими заболеваниями.

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Симптомы

Обезвоживание может быть легким или серьезным.

Легкое или умеренное обезвоживание может проявляться как:

  • Сухость во рту
  • Головная боль
  • Моча темнее, чем обычно
  • Чувство головокружения при вставании
  • Сонливость или усталость
  • У детей — неспособность мочить подгузник или отсутствие мочеиспускания в течение трех и более часов.

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Сильное обезвоживание проявляется как преувеличение всего вышеперечисленного. Кроме того, может быть:

  • Тахикардия
  • Низкое кровяное давление
  • Лихорадка или повышение температуры тела
  • Раздражительность или путаница
  • Низкий выход мочи
  • У младенцев — затонувшие роднички, которые показывают наличие обезвоживания

Лечение

Обезвоживание лечится быстрым увеличением потребления сбалансированных электролитов, а не воды.

В случае легкого обезвоживания в домашних условиях проще всего приготовить раствор для пероральной регидратации с 6 чайными ложками сахара на 1 чайной ложкой соли на 1 литр кипяченой и охлажденной воды.

Вода в большом количестве сама по себе может разбавить содержание соли в организме и привести к другим серьезным симптомам. Всякий раз, когда жидкость вводится перорально, дети младшего возраста могут пить больше, если для ее введения используется чайная ложка или шприц.

Если присутствует сильное обезвоживание, стационарное лечение является обязательным.

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Фото превью: Flytothesky

Темы здоровье обезвоживание недостаток жидкости в организме
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