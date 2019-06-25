Паховая грыжа у детей: проявления и лечение

Паховая грыжа - это частичное выпячивание органов брюшной полости за пределы своего анатомического расположения через паховый канал.



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Причины

Паховая грыжа обусловлена ​​наличием слабости в брюшной стенке, которая присутствует даже при рождении. Это происходит потому, что мышцы брюшной стенки не закрываются должным образом. Паховый канал (в паху) формируется путем соединения различных слоев брюшной стенки в месте соединения мышц живота и бедра в области паха. Эта область особенно уязвима у маленьких мальчиков, потому что семенной канатик, прикрепленный к яичку, проходит через паховый канал от одного конца к другому, оставляя потенциальное отверстие на одном конце и потенциальное пространство вокруг него. Когда брюшина, которая закрывает отверстие, не может приблизиться должным образом, развивается паховая грыжа. 9 из 10 детей с паховыми грыжами — мальчики. Младенцы женского пола не находятся в опасности, потому что их каналы содержат только круглую связку и не дают места для прохода через брюшную полость. В такой ситуации выпуклость появляется или становится больше, когда повышается внутрибрюшное давление, например, когда ребенок напрягается при испражнениях, кашле, чихании или плаче.

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Типы

Паховая грыжа может быть прямого или непрямого типа. Прямые паховые грыжи обусловлены приобретенной слабостью брюшной стенки, которая со временем развивается при травме или стрессе. Это происходит у мужчин в зрелом возрасте. Содержимое брюшной полости давит на слабое место в паховой области, чтобы в конечном итоге попасть в паховый канал сбоку.

Непрямые паховые грыжи встречаются чаще, чем прямые паховые грыжи. Они встречаются примерно у 2-3% детей мужского пола, но только у 1% детей женского пола. Они происходят из-за спуска брюшной полости вдоль пахового канала через отверстие, которое остается открытым, а не закрывается, как следует.

Содержимое брюшной полости со временем скатывается по брюшине и образует грыжу. У таких детей очень высока вероятность развития грыжи на другой стороне. Паховые грыжи могут скользить полностью в мошонку.

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Симптомы

Паховые грыжи вызывают симптомы или могут оставаться бессимптомными в течение длительных периодов времени в зависимости от их размера и наличия других осложнений. Они включают:

Выпуклость в паховой области, которая увеличивается с напряжением или любой другой причиной увеличения давления внутри живота.

Грыжа может вызвать ощущение жжения или боли или чувство тяжести, особенно при повышении внутрибрюшного давления, которое уменьшается или отсутствует во время отдыха.

Заключение сегмента кишечника в грыжевой мешок вызывает боль, тошноту, рвоту и запор. Это особенно верно, если мешок маленький или умеренный, что затрудняет продвижение петли кишечника через паховый канал через небольшое отверстие.

Удушенная грыжа — это состояние, при котором сосудистое снабжение кишечника внутри грыжевого мешка прерывается давлением сужающих границ грыжевого отверстия, в результате чего кишечник становится гангренозным, если давление не сбрасывается быстро.

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Грыжу необходимо восстановить хирургически, удалив грыжевой мешок после сокращения кишечной петли, которую он содержит, если таковой имеется, обратно в брюшную полость, закрыв отверстие или слабое место и укрепив стенку паховой мышцы.

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Фото превью: Модный женский журнал