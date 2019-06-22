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Автор Александра Балан-Сенчук

Круп. Причины, симптомы, лечение

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Круп или острый ларинготрахеобронхит представляет собой острое инфекционное заболевание дыхательных путей у младенцев и детей, вызванное инфекцией гортани или трахеи. Это может вызвать частичную или серьезную обструкцию дыхательных путей, что приводит к затруднению дыхания и кашлю. В некоторых случаях это может быть опасно для жизни.


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Причины

Круп чаще всего вызывается вирусом парагриппа, но также может быть результатом инфекции респираторно-синцитиального вируса, аденовирусов или вируса кори. Известно также, что встречается бактериальный круп, как и круп из-за аллергических реакций, кислотного рефлюкса или раздражения дыхательных путей инородным телом. Круп обычно поражает детей просто потому, что их дыхательные пути уже, чем у взрослых, что делает любой отек более опасным и может заблокировать поток воздуха.

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Симптомы

Заболевший ребенок чаще всего находится в возрасте от 3 месяцев до 5 лет, а заболеваемость достигает пика примерно через 24 месяца. Круп начинается как обычная простуда, но ухудшается через несколько дней. Он характеризуется шумным дыханием и хриплым голосом, хотя наиболее впечатляющим признаком является лающий кашель, который часто сравнивают с лаем тюленя. Кроме того, могут быть проблемы с дыханием, особенно ночью.

Диагностика и лечение

Круп диагностируется на основании симптомов и кашля. Физикальное обследование покажет различные признаки, связанные с воспалением гортани и затруднением дыхания. Круп в большинстве случаев отвечает на домашний уход, по совету медицинского работника. Ребенок должен быть утешен, потому что беспокойство и страх усиливают обструкцию и увеличивают частоту дыхания. Во многих случаях влажный воздух в виде пара используется для устранения обструкции. Испарители прохладного воздуха могут быть полезны.

Лихорадка лечится ацетаминофеном, титруемым в зависимости от массы тела и возраста ребенка. В некоторых случаях по назначению врача могут потребоваться антибиотики или ингаляторы стероидов. Стероиды помогают устранить обструкцию дыхательных путей, но требуют системного времени для того, чтобы действовать. Ингаляционные стероиды действуют намного быстрее.

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Медицинское лечение необходимо, когда ребенок серьезно обеспокоен, устал от затрудненного дыхания или цианозирован, потому что достаточное количество кислорода не попадает в организм. Вход требуется примерно для 5% больных.

Больничное лечение может включать распыление с адреналином, чтобы срочно снять воспаление в тяжелых случаях. Другие меры включают в себя:

  • Использование кислородной палатки для улучшения оксигенации
  • Жидкости для обезвоживания, перорально или чаще внутривенно
  • Антибиотикотерапия, если есть фактическая или вероятная вторичная инфекция

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Фото превью: loususi.info

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Круп. Причины, симптомы, лечение
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