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Автор Александра Балан-Сенчук

Заместительная почечная терапия

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Заместительная почечная терапия (ЗПТ) — это комплекс мероприятий или методов лечения, которые используются для замены функций фильтрации отходов нормальной почки. Острая почечная недостаточность вызывает прогрессирующее ухудшение регуляции кислотно-щелочного баланса организма, а также баланса электролитов и жидкости. В таких условиях ЗПТ необходима, чтобы помочь организму выжить в результате метаболических нарушений.


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Показания к ЗПТ

ЗПТ используется всякий раз, когда функции почек не достигают гомеостаза. Это происходит при следующих ситуациях:

  • Острая почечная недостаточность
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Миастения
  • Септический шок
  • Острая печеночная недостаточность наложена на хроническую недостаточность

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Критерии для ЗПТ

Начало ЗПТ основано на таких критериях, как:

  • Олигурия (недостаточное выделение мочи)
  • Анурия (отсутствие выработки мочи)
  • Высокие уровни креатинина и мочевины в сыворотке выше установленных критериев
  • Метаболический ацидоз без компенсации
  • Опасные колебания в сыворотке натрия и калия
  • Отек легких, который не отвечает на диуретическую терапию
  • Температура витает выше 40 0 С
  • Высокая мочевина крови с осложнениями, такими как энцефалопатия, невропатия или перикардит
  • Сердечная недостаточность
  • Передозировка лития
  • Пациенты, которым необходимо вводить большое количество жидкости или крови, но которые не могут переносить объемные вливания без риска отека легких
  • гипотермия

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Принцип ЗПТ

ЗПТ основана на использовании полупроницаемой мембраны для фильтрации отходов в форме растворенных веществ путем диффузии или конвекции и избыточного количества воды в процессе, называемом ультрафильтрацией. Скорость ультрафильтрации зависит от трансмембранного давления и проницаемости мембраны.

Кроме того, диффузия растворенного вещества зависит от таких факторов, как:

  • Градиент концентрации между отделениями, разделенный мембраной
  • температура
  • Коэффициент диффузии
  • Площадь поверхности мембраны
  • Характеристики растворенного вещества, такие как молекулярная масса, белок-связывание и скорость потока крови, а также поток диализата

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Базовый механизм разных режимов ЗПТ

Гемофильтрация зависит от удаления воды трансмембранным давлением, которое выше онкотического давления плазмы. При перитонеальном диализе вода удаляется путем увеличения осмолярности диализата.

Прерывистый гемодиализ зависит от того же механизма, что и гемофильтрация для удаления избытка воды. Он состоит из трех частей:

  • Система доставки крови
  • Диализат
  • Диализатор

Осложнения ЗПТ

  • Осложнения, связанные с катетером: кровопотеря, отключение, инфекция или отсутствие доступа
  • Механические осложнения экстракорпорального контура
  • Колебания солено-водного баланса
  • Активация коагуляционного каскада

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Специфические осложнения гемодиализа включают в себя:

  • гипотония
  • осложнения, которые могут возникнуть во время транспортировки
  • случайное удаление трубок, включая подключения к вентилятору, диализным катетерам или трубкам дыхательных путей
  • ухудшение гемодинамического статуса из-за аритмий сердца, удаление лекарств, используемых при лечении основных состояний
  • остановка сердца
  • инфекции
  • коагулопатия
  • венозный тромбоз
  • обструкция диализных катетеров или кровеносных сосудов
  • воздушная эмболия
  • мышечные спазмы
  • анафилактоидные реакции на диализатор

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Фото превью: В Абхазии

Темы почки медицина здоровье заместительная почечная терапия
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