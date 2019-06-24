Заместительная почечная терапия (ЗПТ) — это комплекс мероприятий или методов лечения, которые используются для замены функций фильтрации отходов нормальной почки. Острая почечная недостаточность вызывает прогрессирующее ухудшение регуляции кислотно-щелочного баланса организма, а также баланса электролитов и жидкости. В таких условиях ЗПТ необходима, чтобы помочь организму выжить в результате метаболических нарушений.
Показания к ЗПТ
ЗПТ используется всякий раз, когда функции почек не достигают гомеостаза. Это происходит при следующих ситуациях:
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Критерии для ЗПТ
Начало ЗПТ основано на таких критериях, как:
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Принцип ЗПТ
ЗПТ основана на использовании полупроницаемой мембраны для фильтрации отходов в форме растворенных веществ путем диффузии или конвекции и избыточного количества воды в процессе, называемом ультрафильтрацией. Скорость ультрафильтрации зависит от трансмембранного давления и проницаемости мембраны.
Кроме того, диффузия растворенного вещества зависит от таких факторов, как:
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Базовый механизм разных режимов ЗПТ
Гемофильтрация зависит от удаления воды трансмембранным давлением, которое выше онкотического давления плазмы. При перитонеальном диализе вода удаляется путем увеличения осмолярности диализата.
Прерывистый гемодиализ зависит от того же механизма, что и гемофильтрация для удаления избытка воды. Он состоит из трех частей:
Осложнения ЗПТ
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Специфические осложнения гемодиализа включают в себя:
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