Скоро предстоит долгожданный отпуск? Или командировка в далекую страну? Внести коррективы в самочувствие может такое неприятное явление, как акклиматизация. Организм, оторванный от привычных условий, должен будет приспосабливаться к иной температуре воздуха, влажности, перемене часового пояса, повышенной солнечной активности, отличающейся от привычных еде и воде. Психического состояния подобные перемены, пусть и положительные, так же коснуться.
Обычно акклиматизация состоит из трех этапов:
1. Ориентировочный этап. Его начало — прибытие на место отдыха. Новая обстановка может вызвать некоторую заторможенность, вялость и сонливость.
2. Этап высокой реактивности. Он наступает через два-четыре дня после приезда. Вялость сменяется повышенной активностью. Происходит усиление работы всего организма и его систем. Параллельно могут начаться различные недомогания. Это говорит о снижении устойчивости организма, возникшей наряду с активизацией.
3. Этап нормализации. Наступает адаптация организма к новым условиям среды и нормальное его функционирование.
Принято считать, что третий этап достигается через десять дней пребывания на новом месте. Однако этот процесс индивидуальный и зависит от общего состояния здоровья, возраста и т. п., а также климатических особенностей условий.
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Симптомы акклиматизации разнообразны:
— повышенная температура тела;
— простудные симптомы (заложенность носа, першение в горле);
— расстройства пищеварительного тракта (диарея, запор);
— проблемы со сном;
— увеличение потливости;
— головная боль и головокружения;
— нарушения менструального цикла у женщин.
Выраженность этих проявлений тоже может быть разной. Отличия будут у людей разного возраста: хуже акклиматизируются маленькие детки и люди в возрасте. Плохо переносят смену климата граждане, страдающие сердечными и легочными заболеваниями. Им нужно быть максимально осторожными. Молодежь, особенно часто путешествующая, вероятнее всего не почувствует ничего негативного в самочувствии. Помимо этого, разница в привыкании будет зависеть и от нового климата: к сухим пустыням, высокогорьям и влажным тропикам особенно сложно адаптироваться. Также перестройка организма будет проходить проблематичнее, если резко сменить привычную температуры на сильно отличающуюся, например, поехать в зимнее время отдыхать в жаркую страну.
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К сожалению, одного радикального рецепта, снимающего симптомы акклиматизации, нет. Но, придерживаясь общих рекомендаций вполне можно ослабить ее проявления:
— отправляясь в путешествие с малышами, стоит помнить, что им на привыкание к новым условием понадобится не меньше 2 недель. Исходя из этого, вся поездка должна длиться около месяца: так она принесет пользу и не оставит разочарования;
— рекомендуется пребывать на место отдыха вечером — впереди вся ночь на отдых и сон;
— отказ от алкогольных напитков и экзотических блюд в первые дни отпуска;
— употребление большого количества воды, лучше бутилированной;
— переход на местное время страны отдыха еще находясь дома;
— максимально здоровый образ жизни без стрессов и переживаний накануне поездки;
— консультации с врачом и получение его рекомендаций пожилыми людьми и имеющими хронические заболевания.
Приятного отдыха и легкой акклиматизации!
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Фото превью: V-Thailand.com
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