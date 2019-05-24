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Автор Наталья Сухарева

Акклиматизация: помоги себе сам

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Скоро предстоит долгожданный отпуск? Или командировка в далекую страну? Внести коррективы в самочувствие может такое неприятное явление, как акклиматизация. Организм, оторванный от привычных условий, должен будет приспосабливаться к иной температуре воздуха, влажности, перемене часового пояса, повышенной солнечной активности, отличающейся от привычных еде и воде. Психического состояния подобные перемены, пусть и положительные, так же коснуться.


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Что есть акклиматизация?

Обычно акклиматизация состоит из трех этапов:

1. Ориентировочный этап. Его начало — прибытие на место отдыха. Новая обстановка может вызвать некоторую заторможенность, вялость и сонливость.

2. Этап высокой реактивности. Он наступает через два-четыре дня после приезда. Вялость сменяется повышенной активностью. Происходит усиление работы всего организма и его систем. Параллельно могут начаться различные недомогания. Это говорит о снижении устойчивости организма, возникшей наряду с активизацией.

3. Этап нормализации. Наступает адаптация организма к новым условиям среды и нормальное его функционирование.

Принято считать, что третий этап достигается через десять дней пребывания на новом месте. Однако этот процесс индивидуальный и зависит от общего состояния здоровья, возраста и т. п., а также климатических особенностей условий.

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В чем проявляется акклиматизация?

Симптомы акклиматизации разнообразны:

— повышенная температура тела;

— простудные симптомы (заложенность носа, першение в горле);

— расстройства пищеварительного тракта (диарея, запор);

— проблемы со сном;

— увеличение потливости;

— головная боль и головокружения;

— нарушения менструального цикла у женщин.

Выраженность этих проявлений тоже может быть разной. Отличия будут у людей разного возраста: хуже акклиматизируются маленькие детки и люди в возрасте. Плохо переносят смену климата граждане, страдающие сердечными и легочными заболеваниями. Им нужно быть максимально осторожными. Молодежь, особенно часто путешествующая, вероятнее всего не почувствует ничего негативного в самочувствии. Помимо этого, разница в привыкании будет зависеть и от нового климата: к сухим пустыням, высокогорьям и влажным тропикам особенно сложно адаптироваться. Также перестройка организма будет проходить проблематичнее, если резко сменить привычную температуры на сильно отличающуюся, например, поехать в зимнее время отдыхать в жаркую страну.

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Как помочь себе акклиматизироваться?

К сожалению, одного радикального рецепта, снимающего симптомы акклиматизации, нет. Но, придерживаясь общих рекомендаций вполне можно ослабить ее проявления:

— отправляясь в путешествие с малышами, стоит помнить, что им на привыкание к новым условием понадобится не меньше 2 недель. Исходя из этого, вся поездка должна длиться около месяца: так она принесет пользу и не оставит разочарования;

— рекомендуется пребывать на место отдыха вечером — впереди вся ночь на отдых и сон;

— отказ от алкогольных напитков и экзотических блюд в первые дни отпуска;

— употребление большого количества воды, лучше бутилированной;

— переход на местное время страны отдыха еще находясь дома;

— максимально здоровый образ жизни без стрессов и переживаний накануне поездки;

— консультации с врачом и получение его рекомендаций пожилыми людьми и имеющими хронические заболевания.

Приятного отдыха и легкой акклиматизации!

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Фото превью: V-Thailand.com  

Темы здоровье акклиматизация полезные советы
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